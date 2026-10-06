Despedida de Messi: un icónico grupo de cumbia de Santa Fe se reunirá para cantar en el Monumental

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina contará con un cierre musical estrechamente ligado a sus raíces y a sus años de adolescencia en Rosario. Sergio Torres y Darío Zanco, figuras centrales de la cumbia santafesina y referentes del Grupo Cali, volverán a compartir escenario en el estadio Monumental para coronar la jornada festiva posterior al amistoso internacional frente a Benín.

La presentación del dúo está programada para las 22.30, una vez finalizado el encuentro deportivo que comenzará a las 20. Si bien el nombre de Torres no integraba la primera grilla oficial de artistas difundida por la organización, el cantante participó de una prueba de sonido en el estadio junto al ciclo Un Poco de Ruido, lo que terminó confirmando su presencia como parte del espectáculo sorpresa previsto para el cierre de la velada.

El vínculo histórico entre el futbolista y la música tropical

El reencuentro de Torres y Zanco en un mismo escenario tiene un significado particular por la estrecha relación que une a Messi con esta etapa de la cumbia de Santa Fe. El fanatismo del capitán argentino por el cantante se hizo público durante una entrevista concedida en 2007 al periodista Marcelo «El Pelado» Ramírez, donde al ser consultado por sus preferencias musicales, mencionó directamente al artista santafesino.

Sin embargo, el vínculo personal ya tenía antecedentes. De acuerdo a las declaraciones de Torres recopiladas por Infobae, ambos se conocieron en 2006, en los días previos a la disputa del Mundial de Alemania. En aquella oportunidad, el hermano del jugador lo pasó a buscar por Rosario y compartieron una jornada en una quinta ubicada en Arroyo Seco. A partir de allí, el cantante se convirtió en un invitado habitual en las celebraciones del entorno familiar, llegando a presentarse en el cumpleaños número 20 de Messi cuando aún formaba parte del Grupo Cali.

En una entrevista brindada al programa Poné Play, Torres recordó esos encuentros y expresó su admiración por el rosarino: “Fue una bendición de Dios haberlo conocido, no solo a él, sino a su familia, compartiendo una tarde y una noche con todos ellos”. En esa misma línea, había dejado abierta la posibilidad de volver a actuar para el jugador: “Ojalá lo siga haciendo feliz, y si algún día necesita que le cante una canción, ahí voy a estar”.

La relación entre la banda y el futbolista también quedó plasmada en la discografía del grupo. El Grupo Cali compuso y grabó «El pie de oro», una cumbia dedicada exclusivamente al delantero que reflejó su estatus de ídolo popular en la región y que, según consignó el diario La Capital, llegó a convertirse en un fenómeno de reproducciones en países como Indonesia.

El cronograma completo de shows en el Monumental

La organización del evento diagramó una extensa grilla de espectáculos que acompañará a los espectadores a lo largo de toda la jornada. Desde las 17.30, la previa del partido contará con las actuaciones del ciclo Un Poco de Ruido, Sebastián Mendoza, Román El Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q’Lokura y Damas Gratis.

El momento institucional previo al pitazo inicial estará a cargo de Fabio Santana, quien interpretará el Himno Nacional Argentino. Durante el entretiempo, el campo de juego recibirá a Gaspar Benegas, histórico guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Una vez concluido el amistoso ante Benín, los homenajes continuarán con un espectáculo coreográfico de drones y fuegos artificiales, seguidos por los shows en vivo de Soledad Pastorutti y Ulises Bueno. Finalmente, hacia el cierre de la noche, Sergio Torres y Darío Zanco tomarán el escenario para ponerle el broche de cumbia santafesina a la despedida.