Qué dijo Grupo Cali tras su fallido show en la despedida de Messi en el Monumental: «Había mucha ilusión»

La sorpresa para Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina en el Estadio Monumental finalmente quedó opacada por un cierre inesperado. Grupo Cali, una icónica banda de cumbia, se volvió a reunir después de más de 20 años de la salida del cantante Sergio Torres para despedir al Diez. Sin embargo, el esperado reencuentro por la provincia de Santa Fe tuvo un final que sorprendió más a los propios fanáticos que al capitán argentino. Qué pasó.

A través de las redes sociales mientras se realizaba la prueba de sonido en la cancha de River, se conoció cuál iba a ser el cierre estelar de la despedida del astro nacional. «El capitán tenía un pedido! Juntar a sus ídolos!», indicó Grupo Cali en su cuenta de Instagram.

Si bien el nombre de Torres no integraba la primera grilla oficial de artistas difundida por la organización, el cantante participó junto a los integrantes de Un Poco de Ruido: «Pinky, Damo Martínez y DJ Pipo lo consiguieron. Gracias por tanto. Este gran poco de ruido va a sonar muy fuerte».

Qué pasó con el show de Grupo Cali en la despedida de Messi

La banda fue la última en salir y, apenas un minuto después de empezar su primera canción, se escuchó en la transmisión cómo la música se frenó de golpe mientras Messi empezaba a bajar las escaleras para irse de la cancha.

«Queremos aclarar que el show fue suspendido por causas de fuerza mayor, pero obviamente seguimos en el vestuario…», publicó la agrupación santafesina a través de Instagram junto a fotos con el capitán.

Allí, pidieron disculpas a quienes esperaban su presentación después de más de dos décadas. «Había mucha ilusión y ganas de que la presentación saliera bien, pero lamentablemente cuestiones relacionadas con la organización hicieron que no pudiera desarrollarse como esperábamos», indicaron.

«Esperamos sepan entender que estas cuestiones son ajenas a nosotros. Gracias por comprender y acompañarnos siempre!», concluyeron.

El vínculo histórico entre Messi y la cumbia santafesina

El reencuentro de Torres y Zanco en un mismo escenario tenía un significado particular por la estrecha relación que une a Messi con esta etapa de la cumbia de Santa Fe. El fanatismo del capitán argentino por el cantante se hizo público durante una entrevista concedida en 2007 al periodista Marcelo «El Pelado» Ramírez, donde al ser consultado por sus preferencias musicales, mencionó directamente al artista santafesino.

Sin embargo, el vínculo personal ya tenía antecedentes. De acuerdo a las declaraciones de Torres recopiladas por Infobae, ambos se conocieron en 2006, en los días previos a la disputa del Mundial de Alemania. En aquella oportunidad, el hermano del jugador lo pasó a buscar por Rosario y compartieron una jornada en una quinta ubicada en Arroyo Seco. A partir de allí, el cantante se convirtió en un invitado habitual en las celebraciones del entorno familiar, llegando a presentarse en el cumpleaños número 20 de Messi cuando aún formaba parte del Grupo Cali.

En una entrevista brindada al programa Poné Play, Torres recordó esos encuentros y expresó su admiración por el rosarino: “Fue una bendición de Dios haberlo conocido, no solo a él, sino a su familia, compartiendo una tarde y una noche con todos ellos”. En esa misma línea, había dejado abierta la posibilidad de volver a actuar para el jugador: “Ojalá lo siga haciendo feliz, y si algún día necesita que le cante una canción, ahí voy a estar”.