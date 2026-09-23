Después del choque, Pity Álvarez tuvo que ser internado: cuál es su estado de salud y qué pasa con el juicio

El cantante presentó una complicación de salud y peligra el avance del juicio en su contra.

El músico y referente del rock nacional Cristian «Pity» Álvarez debió ser hospitalizado durante la noche del martes a raíz de un severo cuadro de salud, un día después del choque en vehículo que protagonizó en una estación de servicio de La Paternal.

El episodio médico ocurrió pocas horas antes de que se reanudara el debate oral en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, hecho por el cual el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados se encuentra acusado desde julio de 2018.

La décima audiencia del juicio oral estaba pautada para llevarse a cabo este miércoles a partir de las 11:30 en los tribunales de Buenos Aires. Durante la jornada estaba previsto el testimonio de cuatro personas citadas por la defensa del acusado, entre las que figuraba la madre del músico, Cristina Congiu, además de Claudio Sosto, Lucas Práctico y Yanina Vissio.

El proceso judicial ya suma nueve convocatorias y acumula la declaración de 24 testigos en lo que va del debate. En la jornada anterior, el músico tampoco había podido estar presente debido a una descompensación previa, aunque en esa oportunidad el tribunal decidió continuar con la actividad del día al considerar que la presencia del imputado no resultaba indispensable para las testimoniales previstas.

Ante este nuevo cuadro de salud, la defensa legal del Pity encabezada por el abogado Sebastián Queijeiro, ratificó la imposibilidad de llevar adelante la jornada judicial sin la presencia del acusado. La situación médica forzó la suspensión momentánea del cronograma establecido para la recepción de testimonios en la causa.

Cuál es el estado de salud de «Pity» Álvarez

El artista de 54 años ingresó a la guardia del Hospital Tornú durante la madrugada traído por una unidad de urgencia. Los profesionales médicos le realizaron diversos estudios de control para estabilizar los parámetros de su presión arterial y monitorear un cuadro secundario de deterioro cognitivo.

Actualmente, «Pity» se encuentra alojado en la unidad de terapia intermedia del establecimiento sanitario público. Desde el centro médico confirmaron que el paciente permanece en condición estable y bajo observación permanente por parte del equipo profesional de turno.

A la par del tratamiento médico de rigor, la familia y el equipo legal del músico realizan gestiones para tramitar un traslado. La intención es derivarlo a un centro privado de salud contemplado dentro de la prestación de su cobertura médica en las próximas horas.

Según indicaron fuentes de su entorno, el colapso en la salud de Álvarez estuvo desencadenado por altos niveles de estrés e hiperactividad emocional registrados en los últimos días. La descompensación física derivó en sangrado nasal severo y palpitaciones agudas que motivaron el llamado de urgencia al servicio de emergencias.

Cómo fue el choque automovilístico que protagonizó «Pity» Álvarez

El episodio de salud del músico se dio pocas horas después de que protagonizara un siniestro vial en una estación de servicio del barrio porteño de La Paternal. Durante la madrugada del martes, el cantante conducía un auto Volkswagen Bora con el que colisionó contra un Peugeot 208 que se encontraba detenido cargando combustible en el establecimiento.

Según la denuncia, el músico se retiró del lugar sin entregarle documentación personal ni los datos correspondientes al vehículo.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 2:10 en la intersección de la avenida San Martín y la calle Nicasio Oroño. Tras registrarse el impacto en la playa de carga, no se reportaron personas heridas entre los involucrados ni entre los empleados del lugar, aunque sí se produjeron daños materiales en las carrocerías de los dos vehículos.

El conductor del automóvil damnificado radicó la correspondiente denuncia ante la Policía de la Ciudad tras el hecho. La investigación por presunto incumplimiento de obligaciones legales y la falta de documentación para conducir quedó radicada en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 6.

Con información de Infobae.