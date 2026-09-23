Homero Pettinato: habló el hombre denunciado por amenazarlo y lanzó una fuerte acusación

El conflicto que mantiene en alerta a Homero Pettinato sumó un nuevo capítulo. Hernán Bloquero, el hombre señalado por el conductor por amenazas y hostigamiento, rompió el silencio después de haberse presentado frente al estudio de Olga y dio su versión de lo ocurrido.

En una conversación con el periodista Pablo Layús para PrimiciasYa, Bloquero negó que haya tenido intenciones de atacar físicamente a Pettinato y cuestionó la reacción del conductor tras el episodio.

El hecho había generado preocupación después de que Pettinato contara en vivo que el hombre, a quien aseguró tener bloqueado en redes sociales, se presentó frente al estudio, buscó establecer contacto visual con él y realizó un gesto que interpretó como una amenaza de muerte. Las cámaras de seguridad registraron parte de la secuencia.

Hernán Bloquero dio su versión sobre el episodio con Homero Pettinato

Durante la entrevista, Bloquero sostuvo que permaneció pocos minutos en el lugar y negó haber intentado ingresar al estudio o atacar al conductor.

“Ni siquiera le pude tocar un pelo. Hubiera sido peor si le llegaba a pegar”, afirmó. Ante la consulta concreta de Layús sobre si había ido con la intención de golpear a Pettinato, respondió: “No, no, para nada”.

El hombre también aseguró que estuvo alrededor de diez minutos frente al lugar y luego se retiró. Según su relato, no golpeó el vidrio ni mantuvo un enfrentamiento físico con el conductor.

Fue entonces cuando apuntó directamente contra Pettinato y lo acusó de haber sobredimensionado lo sucedido para obtener exposición mediática. “¿Te das cuenta de que lo hace solamente para que se hable de él y todo eso? Es un cobarde”, afirmó en declaraciones reproducidas por PrimiciasYa.

El antecedente que reconoció Hernán Bloquero

Durante la conversación también le preguntaron si había protagonizado anteriormente otros conflictos con figuras conocidas. Bloquero admitió haber tenido un problema con un cantante de reggaetón, aunque aseguró que ese episodio ya había quedado atrás.

Además, buscó desvincular de la polémica a Néstor en Bloque, luego de que el nombre del músico quedara asociado al episodio porque el hombre llevaba puesto un buzo con el logo de la banda cuando se presentó frente a Olga.

Según explicó, esa situación provocó que algunas personas relacionaran al artista con el conflicto, algo que negó categóricamente.

Sofía Gonet aseguró que el hostigamiento comenzó hace 10 años

El episodio también involucró a Sofía “La Reini” Gonet, expareja de Pettinato. Tras conocerse lo sucedido en Olga, la influencer aseguró que recibe mensajes de Bloquero desde hace aproximadamente diez años.

Gonet afirmó que durante ese período lo bloqueó reiteradamente en redes sociales, pero que el hombre habría creado diferentes vías para continuar contactándola. También sostuvo que anteriores parejas suyas recibieron amenazas.

Lo que modificó su percepción de la situación fue, según explicó, que por primera vez el hostigamiento habría pasado de las redes sociales a una aparición presencial.

Por su parte, Pettinato realizó una denuncia después del episodio y contó públicamente que había recibido previamente mensajes con amenazas de muerte. El caso quedó así en manos de las autoridades mientras continúa la preocupación de los involucrados