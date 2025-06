«Devi» de Gran Hermano todavía no supera a su ex novia: “Estoy enamorado”

Juan Pablo “Devi” De Vigili reveló que aún se encuentra enamorado de quien fue su novia, Silvina Moa, quien dio por finalizada la relación durante una instancia de “Congelados”, a la vista de todos y en un comunicado por redes sociales.

Devi se enteró por redes que ya no era pareja de Silvina: “Me sorprendí, no sabía nada”

Devi, aún en consecuencia del aislamiento, no se enteró de las palabras de la joven: “Nuestra relación terminó antes de su ingreso al programa. Ya no somos pareja y esto no es reciente”. Las textuales provienen de una publicación en el instagram de la mujer.

A todo esto, Silvina se mostró recientemente en sus redes sociales con otro joven, junto a la leyenda “Feels like home” -Se siente como en casa-. Gesto que por muchos usuarios fue tomado como si fuera su “nuevo novio”.

Así que acorde a su personalidad, Juan Pablo señaló: “Parecía que yo quería negar algo, que no lo quería ver. Había visto que estaba todo bien e íbamos a seguir y por eso me sorprendí”.

“Hoy por hoy supongo que sí estoy enamorado de ella. Me debe un cierre. Todavía no sé qué pasó. Hablamos de un acuerdo de poner un stand by porque ella no se quería exponer. A la vez, quería visibilizar para que le sirva en las redes”, concluyó Devi.

Como si fuera poco, la joven había señalado en el video: “Por lo que veo te olvidaste de todo lo que hablamos antes de que entraras”. Esa frase detonó el llanto del participante y Silvana continuó: ”Te dije y te pedí que no me quería exponer, en cambio, hiciste todo lo contrario”.