El Brent alcanzó los 87 dólares y llegó a su picó máximo en cuatro semanas tras el nuevo bloqueo en el estrecho de Ormuz

El mercado energético internacional volvió a ingresar en una fase de extrema volatilidad. Tras la ruptura de la tregua y la intensificación de las hostilidades militares entre Estados Unidos e Irán, el petróleo Brent experimentó un fuerte salto del 4,55%, superando la barrera de los US$ 87 por barril y alcanzando su precio más alto en las últimas cuatro semanas.

Este brusco repunte de las cotizaciones de referencia responde de forma directa a la reinstauración del bloqueo naval norteamericano en el Estrecho de Ormuz, el corredor marítimo clave por donde transita la quinta parte de la producción global de crudo.

La renovada tensión militar interrumpió la relativa calma que se mantenía desde mediados de junio y encendió las alarmas de desabastecimiento en las principales economías del planeta.

El desglose de las pizarras de energía: qué marcan sobre el precio del barril

La cotización física del crudo y los contratos a futuro reaccionaron con alzas consecutivas ante la incertidumbre sobre el suministro en Medio Oriente:

Petróleo Brent (Referencia global): Saltó US$3,79 para ubicarse en US$ 87,08 por barril , registrando su valor más alto desde el 12 de junio, fecha previa a la firma del primer armisticio.



Saltó para ubicarse en , registrando su valor más alto desde el 12 de junio, fecha previa a la firma del primer armisticio. Crudo WTI (Referencia de EE.UU.): Avanzó un 2,8% en la última jornada para cotizar en US$80,92 por barril , tras alcanzar un pico intradiario de US$ 81,25.



Avanzó un 2,8% en la última jornada para cotizar en , tras alcanzar un pico intradiario de US$ 81,25. Impacto financiero: Aunque el barril todavía cotiza lejos del máximo histórico de US$ 120 anotado en anteriores escaladas bélicas, la velocidad del repunte forzó pérdidas en las principales bolsas de Asia y dejó en rojo los futuros de Wall Street.

La escalada militar se consolidó luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminado el cese del fuego bilateral firmado el pasado 17 de junio, acusando a Teherán de violar los acuerdos preliminares de navegación segura en el Golfo Pérsico.

A pesar de que el Pentágono ordenó restablecer de inmediato el cerco sobre los puertos iraníes y se registraron ataques terrestres cruzados, la diplomacia intenta mantener canales de emergencia. Desde Teherán confirmaron que continúan las conversaciones indirectas con mediadores de Qatar, Pakistán y Omán en un intento por desactivar un conflicto a gran escala, mientras la Casa Blanca mantiene formalmente «abierta» la posibilidad de un diálogo bajo nuevas condiciones.