Diego Moranzoni rompió el silencio tras su salida de Crónica: “Yo renuncié, no me echaron”

Diego Moranzoni, ahora exfigura de Crónica, salió a contar su verdad tras su desvinculación del canal, desmintiendo los rumores de estafa que circularon en los últimos días. Desde Infama (América Tv) lo llamaron y el conductor decidió contar lo sucedido con el canal de noticias, aclarando que su salida estuvo motivada por un conflicto personal.

¿Por qué Diego Moranzoni se fue de Crónica?

Moranzoni relató que los rumores surgieron a raíz de una supuesta estafa vinculada a una amiga cercana, Griselda, con quien mantiene una relación de años. Según su relato, todo comenzó con una colecta solidaria para ayudar a la nieta de Griselda, quien enfrentaba problemas médicos. “Le conseguí los números, peleé con la gente del hospital, le desbloqueé la medicación de por vida”, explicó Diego, enfatizando que su apoyo fue desinteresado y en el marco de una amistad de larga data.

Rompe el silencio: "Yo renuncié, no me echaron".



El conflicto, según Moranzoni, se originó por un préstamo de 250 mil pesos que pidió a Griselda, también dentro de un contexto de confianza mutua. “Ella sabe muy bien que no fue una estafa. Tengo todos los mensajes de su agradecimiento, de su cariño”, afirmó, desmintiendo las acusaciones de que habría recaudado millones de pesos de manera indebida. “Quince millones, dicen. ¡Ojalá! Hice trescientos solidarios, eso es todo”, ironizó.

El exconductor detalló que, tras el malentendido, Griselda acudió al canal con una abogada, lo que derivó en una reunión con los directivos. “Ella no me miraba, no dijo nada. Yo le pedí que contara la verdad, porque me estaban haciendo quedar mal”, relató. Moranzoni aseguró que, ante la situación, decidió presentar su renuncia: “Tengo la carta de renuncia. No me echaron. Me fui porque no quería seguir en este quilombo”.

Visiblemente molesto, pero dispuesto a aclarar los hechos, Diego anunció que mostrará pruebas en su programa, incluyendo audios y mensajes que respaldan su versión. “Esto es una gran mentira. Si tuviera algo que esconder, no estaría hablando. No tengo nada contra Griselda, pero me puso en una situación de mierda”, sentenció.

Moranzoni cerró la entrevista reafirmando su compromiso con la verdad: “No me jode contar esto en todos los programas. La gente merece saber qué pasó realmente”.