La contundente declaración de Diego Moranzoni tras ser acusado: ‘Nada de lo que dicen es cierto’

Tras las denuncias en su contra, el periodista Diego Moranzoni aprovechó su programa en el canal de streaming «Vale Todo» para hacer un descargo sobre la situación que lo sacó de Crónica TV este fin de semana. «Hice 3000 solidarios y no me quedé con un peso» explicó el conductor de la señal de cable, que se encuentra en el ojo de la tormenta, y aseguró que «hay una operación» en su contra. Su descargo.

Diego Moranzoni habló en vivo tras las denuncias en su contra: «hay una operación»

Diego Moranzoni habló en vivo este lunes en «Vale Todo», el canal de streaming donde conduce un ciclo a la mañana, y argumentó que «no me tengo que defender ni demostrar nada. Tengo que explicar algo que no hice».

«Hay una operación. No me vengo a defender porque no hay delito. No me escondo de nadie. No conozco a esta señora» indicó Diego Moranzoni en su descargo en vivo, donde aclaró que la situación denunciada estaría vinculada otras personas que quisieron afectarlo.

En este mismo sentido, Diego Moranzoni explicó que «yo no estuve en ese programa. No hay ninguna guita que yo me quedé. Esta movida solidaria no la hice yo, nunca estuve en la colecta«.

En cuanto a la supuesta operación en su contra, el exconductor de Crónica TV señaló que «hay una operación«. «Yo sé quién está detrás de esto. Hay dos personas que conozco mucho, esto lo armaron con esta mujer» agregó respecto de la denuncia específica, que por el momento no tiene sustento judicial.

«De dónde viene la opereta política esta, puedo sospecharlo. No sé por qué me estoy comiendo esta galletita» concluyó el conductor, en pleno descargo en vivo.

Diego Moranzoni habló tras las denuncias en su contra: qué pasará con su relación con Crónica TV

Por su parte, Diego Moranzoni explicó que respecto de su relación con Crónica TV que «no me fui del trabajo agachando la cabeza, no me puedo bancar que me traten de chorro. Al canal le ofrecí mostrar todos mis movimientos de cuentas«. Pero aclaró: «la relación con Crónica ya venía mal«.

«Después veré qué hago con el canal, después voy a arreglar mi vínculo. No hice absolutamente nada, no hay guita que yo me quedé» insistió Moranzoni, que estaba al frente de «Crónica Central» de lunes a viernes, en la franja horaria de 19 a 21.