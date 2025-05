Crisis familiar en la vida de Diego Moranzoni: su esposa rompió el silencio tras las denuncias de estafa

En medio de la fuerte polémica que envuelve a Diego Moranzoni tras su salida de Crónica TV y las acusaciones de estafa, su esposa, Rosana Olivera, rompió el silencio en una entrevista exclusiva con Puro Show (El Trece).

Rosana Olivera defiende a Diego Moranzoni: «hay una operación política y mediática”

Con mucha angustia y firmeza, Rosana Olivera defendió a Diego Moranzoni, su marido y desmintió categóricamente las versiones que lo señalan de quedarse con dinero de una colecta solidaria. Según explicó, detrás de estas acusaciones hay una “operación política y mediática” que busca dañarlo.

Durante la entrevista con el cronista Walter Leiva, Rosana detalló que el conflicto surgió por un error en una transferencia: “Diego cometió un error y le pidió a Griselda que lo ayudara con 250 mil pesos. Entiendo que sea difícil de entender, pero ellos tenían una amistad. Diego la ayudó muchísimo. No se quedó con millones, como se dijo, solo pidió que lo sacara del paso con esa suma.”

La mujer aclaró que la transferencia está documentada y negó cualquier intención de quedarse con el dinero ajeno: “Diego le alargó la vida a esta mujer, le consiguió una medicación que cuesta muchísimo gracias a un contacto. Sin su ayuda, no la tendría.”

Rosana también se mostró indignada por las declaraciones de Griselda, quien afirmó no tener un vínculo cercano con Moranzoni: “Si vieran los chats entre ellos, se darían cuenta que ella siempre le pedía ayuda. Me parece muy injusto que diga que no lo conoce, cuando en su Instagram la primera foto que publicó fue con él”.

“Esto es una cama” es lo que dijo la esposa de Diego Moranzoni

La esposa del periodista aseguró que esta situación los afectó profundamente como familia. “Esto es una cama, no sabemos por qué. Tengo un hijo de 9 años que se enteró de todo por TikTok. Diego es la persona más solidaria que conozco, ayuda a mucha gente y saca plata de su bolsillo”, agregó.

Respecto a la devolución del dinero, Rosana contó que Moranzoni intentó reponer la suma, pero la mujer se negó: “Él la llamó para devolverlo y ella dijo que de ninguna manera. La ayudamos mucho, le salvamos la vida con esa medicación”.

En un emotivo cierre, Rosana pidió justicia y comprensión: “Lamentablemente, mi marido se quedó sin trabajo. Ahora estamos viendo cómo pagar el alquiler. No somos millonarios ni tenemos lujos, somos gente trabajadora. No nos quedamos con la plata de nadie.”

Sobre el trasfondo del conflicto, aseguró que hay una intención política detrás y cuestionó la actitud de Griselda: “No sé qué le ofrecieron para hacer esto, pero la usaron para lastimarnos. Quise hablar con ella, pero no me dejaron.”

Finalmente, lanzó un mensaje directo a la denunciante: “Te miro a los ojos y te pregunto cómo podés hacerle esto a una familia que tanto amabas, que le mandabas regalos a mi hijo. La mamá de ella pidió que Diego le mandara un mensaje antes de morir. ¿Y ahora decís que no eras amiga?”

Con información de Primicias Ya.-