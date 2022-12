Durísimo: una participante de Gran Hermano 2022 fue triplemente sancionada

La participante reingresante de Gran Hermano 2022 Juliana contó detalles al resto de sus compañeros sobre lo que se enteró cuando salió de la casa y por eso recibió ayer una triple sanción.

«Recordá, no podés decir absolutamente nada del afuera porque serás sancionada», le había advertido el conductor del programa, Santiago del Moro, antes de entrar nuevamente al reality por el repechaje.

No obstante, la santafesina le filtró información a su novio Maxi Giudici tanto del juego como de sus familias.

«Me contó Julieta hoy, lo que le agarró… que boluda», comentó en relación a la pelota que tiraron desde el exterior y que agarró Coti Romero. «Por eso…», atinó a decir el cordobés. Y «Tini», que minutos antes de entrar había visto la sanción que recibió la correntina, completó: «Le anularon el voto».

Cuál fue la triple sanción que recibió Juliana en Gran Hermano

Del Moro fue el encargado de leer el comunicado rojo que emitió Gran Hermano por el incumplimiento del reglamento por parte de Juliana.

Así, mencionó cuál es la triple sanción: no podrá participar de la prueba del líder de la próxima semana, quedó en la placa para la siguiente semana -no habrá gala de eliminación este domingo por Navidad- y no podrá nominar al resto de los participantes.

