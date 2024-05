Eial Moldavsky desató una polémica por afirmar que «el arte no existe»

El filósofo, influencer y streamer Eial Moldavsky fue duramente críticado en las redes esta semana por su opinión acerca del arte. Moldavsky estaba en vivo en «Sería Increíble», programa de Olga que co-conduce cuando compartió su reflexión.

Eial y la teoría de que el arte no existe.



"Todos las cosas artísticas que existen en el mundo son autores expresando su historia personal". pic.twitter.com/yGClljIYoQ — OLGA (@olgaenvivo) May 14, 2024

«El arte no existe, paso a desarrollar. Todas las cosas que existen en el mundo son autores expresando de manera más o menos ficcionalizada su historia personal. Eso es todo» lanzó Eial, picante.

«¿Y eso no es el arte? Darle estética y algo atractivo a un sentir?» le retrucó Nati Jota, otra de las integrantes del programa.

«Todos componen su vida personal, todos son biografías de su vida personal, toda es gente de algo que les pasó. Viste que en la crítica al streaming y a la literatura contemporánea cuando la gente escribe en primera persona, te dicen hablás de vos» explicó su opinión el streamer.

La respuesta de Eial ante la polémica: «Estoy en contra de lo pretencioso»

El clip se difundió rápidamente por Twitter y desató la indignación de muchos usuarios. Por ello, el filosofó con más de 1 millón de seguidores en Instagram, decidió hablar sobre el tema nuevamente.

«El arte no existe porque no creo que haya una verdad oculta que se revela a través de un medio elevado que la descubre» comenzó Eial el tuit.

El arte no existe porque no creo que haya una verdad oculta que se revela a través de un medio elevado que la descubre. Creo que hay gente sensible capaz de decir cosas sensibles sobre el mundo y, por eso, el arte es biografía hecha con talento. Talento que no tengo. — Eial Moldavsky (@eiomoldavsky) May 15, 2024

«Creo que hay gente sensible capaz de decir cosas sensibles sobre el mundo y, por eso, el arte es biografía hecha con talento. Talento que no tengo» continuó. Luego, decidió responderle a una usuaria. «Está claro que cuando digo el arte no existe no estoy haciendo un repaso histórico» aclaró.

«Es evidente que creo que el arte existe y que ocupa un lugar diferencial incluso para entender las cosas. Pero el punto de la frase, además de ser incendiaria, es ir contra lo pretencioso» explicó.