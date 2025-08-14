El contundente posteo de Julieta Prandi tras la condena de Claudio Contardi: «Por todas»

Julieta Prandi celebró el fallo histórico de la Justicia contra su ex pareja Claudio Contardi, condenado a 19 años de prisión por la causa de violencia de género y abuso sexual, ocurrido cuando ambos estaban casados.

El mensaje de Julieta Prandi

En un contundente posteo que publicó en su cuenta de Instagram, la actriz expresó sus pensamientos tras confirmarse la condena y agradeció a quienes la acompañaron en este proceso.

“Me costaba tanto imaginarme el final del túnel. Desde aquella primera vez que me animé a denunciar y me senté a declarar frente a una máquina de escribir los detalles inenarrables a los que era sometida en mi propia casa hasta el día de hoy, pasaron cinco años”, celebró.

Y recordó: “Aquella no fue la única vez que me tocó avergonzarme y sentir que si no contaba el horror no era suficiente y me fui sometiendo una y otra vez a infinidad de pericias y declaraciones, tantas, que en algún punto pensé en rendirme”.

De esta forma, la actriz detalló el calvario que vivió durante las numerosas pericias psicológicas a las cuales se vio sometida: «Es muy alto el precio… El dolor, el asco, el escarnio, la mirada ajena, las opiniones de los ignorantes, las apelaciones infinitas, y mi cuerpo y mente, destrozados. A eso, justamente a eso, es a lo que nos someten en búsqueda de justicia..».

Prandi le dedicó este fallo a quienes no pudieron alzar la voz, y se solidarizó con quienes vivieron el mismo trato que ella durante su relación con Contardi: “Esto es por mí y por todas aquellas víctimas de violencia de género que aún siguen presas, por aquellas que lograron salir, pero no obtuvieron justicia, y por las miles que no tuvieron vida para contarlo, porque las mataron. Por todas”.

Finalmente, agradeció a periodistas, su equipo de abogados, la Justicia a cargo del caso y mando un especial saludo a su familia y pareja, Emanuel Ortega, por ser su apoyo: “Hoy 13 de Agosto del 2025 ya soy ‘Soy la dueña del viento’ y la lista de agradecimientos es larga, pero mi nombre la encabeza y el de mis hijos, la causa por la cuál yo tomé coraje de hacer todo esto. (…) A mis padres @cris.pcavallero y a mi hermana @natiprandi1 que nada ni nadie los va a volver a alejar de mi lado. Y al hombre que lleva cinco años junto a mí enseñándome que la vida es hermosa, mi compañero de vida @emanuelortega1…”.