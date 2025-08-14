ESCUCHÁ RN RADIO
El video del momento en el que Julieta Prandi se enteró de la condena a Claudio Contardi

La modelo llegó tarde a la lectura de la sentencia.

Por Redacción

Julieta Prandi estaba por estacionar en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana cuando el juez leyó la condena a 19 años de prisión a Claudio Contardi por abuso sexual, por lo que no pudo estar presente en la sala en el momento exacto de la lectura.

Los cronistas que se encontraban esperándola en la puerta del tribunal le gritaron desde afuera del vehículo lo que había ocurrido dentro de la sala.

Un poco desconcertados, los abogados de la modelo se sorprendieron al notar que no los habían esperado para leer la sentencia.

¿Cómo que acaban de leer la sentencia?, preguntó el abogado Javier Baños, desde el interior del vehículo que conducía su colega Fernando Burlando, donde también viajaban Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

La modelo bajó del vehículo, ingresó al tribunal y se abrazó con sus allegados.


