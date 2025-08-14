Claudio Contardi fue trasladado a la cárcel de Melchor Romero junto a los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

Claudio Contardi, ex marido de Julieta Prandi condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado, fue trasladado a la Alcaidía N°3 de Melchor Romero, la misma cárcel donde cumplen condena los ocho rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa.

Claudio Contardi fue trasladado esta mañana y compartirá pabellón con los rugbiers

El empresario fue custodiado por la policía desde el miércoles al mediodía, cuando salió esposado de los Tribunales de Campana tras conocer el fallo en su contra. Inicialmente pasó algunas horas en la DDI de Zárate-Campana y, por falta de cupo en la alcaidía local, fue derivado a la Comisaría N°5 de Matheu, en el partido bonaerense de Escobar, destinada a agresores sexuales.

Finalmente, en la mañana del jueves, ingresó al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y quedó alojado en Melchor Romero. Fuentes penitenciarias indicaron que podría permanecer allí por tiempo indefinido, sin depender de la disponibilidad de lugar en el pabellón de abusadores de la Unidad Penitenciaria N°41 de Campana.

De esta forma, Contardi compartirá pabellón con los rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020. Cinco de ellos cumplen prisión perpetua —Máximo Thomsen (25), Matías Benicelli (25), Enzo Comelli (24), Luciano Pertossi (23) y Ciro Pertossi (24)—, mientras que los otros tres —Blas Cinalli (23), Ayrton Viollaz (25) y Lucas Pertossi (25)— recibieron penas de 15 años como partícipes secundarios.

