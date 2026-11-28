La polémica que protagonizó Robertito Funes Ugarte durante un móvil televisivo en una feria gastronómica sumó un nuevo capítulo. Joaquín, el trabajador al que cuestionó públicamente, anunció que llevará el conflicto a la Justicia.

El joven volvió a presentarse en Sería increíble, el programa de streaming de OLGA, donde confirmó su intención de iniciar acciones legales contra el periodista de LN+.

Por qué el empleado llevará a Robertito Funes Ugarte a la Justicia

Más allá de las descalificaciones que recibió durante la transmisión televisiva, el trabajador aseguró que su decisión está relacionada con el posterior descargo del conductor en las redes sociales.

En aquella oportunidad, Funes Ugarte había acusado al joven de haber tenido una actitud xenófoba, algo que Joaquín negó categóricamente.

El trabajador adelantó que buscará que el periodista responda ante la Justicia en el fuero civil y aseguró que, pese al pedido de disculpas público, nunca recibió una comunicación personal del conductor.

El inesperado giro en la situación laboral del empleado

Otra de las novedades fue la aparición de Joaquín junto a Matías Russo, uno de los propietarios de Crostita, el emprendimiento gastronómico involucrado en la polémica.

Después de las diferencias que habían trascendido durante los últimos días, ambos confirmaron que recompusieron su relación y que el joven continuará trabajando en el negocio.

Incluso, sorprendieron al anunciar la creación de un nuevo sándwich que llevará el nombre de Robertito, una iniciativa con la que buscan transformar el episodio en una oportunidad comercial.

Cómo comenzó el escándalo con Robertito Funes Ugarte

El conflicto se originó el domingo 22 de noviembre, cuando el periodista realizaba una cobertura de la Fugazzeta Fest, en inmediaciones del Planetario de Buenos Aires.

Mientras atendía los pedidos, Joaquín le solicitó que aguardara para realizar la entrevista. La reacción del conductor, quien cuestionó su trato y desalentó al público a comprar en el puesto, generó una fuerte repercusión en las redes sociales.

Aunque posteriormente Funes Ugarte ofreció disculpas al aire, la polémica podría tener ahora consecuencias judiciales.

Por el momento, no trascendió que la demanda civil haya sido formalmente presentada.