Bariloche recaudó por tasas y tributos municipales unos 66.126 millones de pesos entre enero y octubre de este año. Archivo

El desdoblamiento del pago del aguinaldo correspondiente al segundo semestre para los empleados municipales de Bariloche se motivó en una caída de la recaudación y dificultades operativas ante la erogación que significa cubrir media masa salarial más -alrededor de 2.500 millones de pesos, 1,7 millones de dólares-.

En los fundamentos de la resolución oficial que informó el pago en dos cuotas del medio Sueldo Anual Complementario el gobierno acusó un impacto en los ingresos propios como consecuencia de la falta de actualización de tasas y tributos ante el congelamiento del módulo fiscal -suma fija que sirve de base para todos los tributos y multas- a valores de julio de 2025.

En los datos oficiales públicos de la secretaría de Hacienda hasta el mes de octubre se da cuenta de las variables de ingresos por recaudación propia que ha tenido el municipio en lo que va del 2026.

De los ingresos de tasas y tributos municipales, la comuna sumó este año 66.126 millones de pesos (alrededor de 41,3 millones de dólares).

El intendente Walter Cortés ayer en un mensaje difundido por el gobierno remarcó que no existe un problema financiero en el municipio, pero admitió que el volumen de erogación del aguinaldo podría complicar los gastos cotidianos de operatividad del municipio y puso el ejemplo de la compra de gasoil para las maquinarias y el parque vial.

Bariloche, a diferencia de otros municipios rionegrinos, tiene un nivel de ingresos propios superiores a lo que aporta la coparticipación provincial. Según información de la Municipalidad, en lo que va del año los recursos municipales inyectaron el 54,48% de los ingresos y los aportes de jurisdicción provincial, principalmente dotados por coparticipación, sumaron el 44,64%.

Cómo fue la recaudación de octubre

En octubre la recaudación municipal fue de 6.031 millones de pesos (3,7 millones de dólares), un 23,8% menos que en septiembre cuando ingresaron por tasas y tributos propios 7.885 millones de pesos (4,9 millones de dólares).

Sin embargo, si se lo compara con el mismo mes del año pasado, el saldo es favorable con ingresos un 119% superiores, pasando de 2.745 millones de pesos (1,7 millones de dólares) en el mes 10 de 2025 a los más de 6.000 millones del último mes.

En octubre los mayores ingresos los aportó la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene, que es el tributo que pagan todas las actividades económicas habilitadas en la ciudad. Ese concepto aportó 2.017 millones de pesos (1,2 millón de dólares), lo que significó el 33,44% del total de ingresos mensuales. El segundo concepto en orden de recaudación fue la Tasa por Servicios Retribuidos que inyectó el 22,2% de los ingresos municipales con 1.339 millones de pesos (835.000 dólares).

Los ingresos municipales en el año

Los datos públicos de los ingresos municipales permiten ver la evolución de recursos mensuales. Así por ejemplo se conoció que febrero y marzo fueron los meses de mayores ingresos, con 8.829 millones de pesos (5,51 millones de dólares) y 9.436 millones de pesos (5,9 millones de dólares) respectivamente. Ese saldo tiene el impacto directo del pago anual anticipado y las bonificaciones otorgadas por el municipio para asegurarse que una porción importante de los contribuyentes cancelen su tasa por Servicios de manera anual.

Desde abril hasta julio la recaudación fue del orden de los 5.000 a 6.000 millones de pesos (3,1/ 3,7 millones de dólares).

Recién en agosto volvió a superar la barrera de los 6.000 millones de pesos, con ingresos del orden de los 6.885 millones de pesos (4,3 millones de dólares) por tasas y tributos propios.