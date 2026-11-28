El interventor de Radio y Televisión Argentina (RTA), Carlos Curci, presentó su renuncia al cargo que abarca la conducción de Canal Siete, Radio Nacional, Encuentro, Pakapaka y DeporTV, dimisión que se hará efectiva a partir del 1 de diciembre 2026.

De acuerdo con los registros del Decreto 525/2025, mediante el cual el presidente Javier Milei y el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos habían formalizado su designación en agosto 2025, y con fuentes oficiales de la Casa Rosada consignadas por La Nación, el funcionario saliente consideró concluida su etapa al frente de los contenidos artísticos tras haber acordado una transición ordenada hasta el cierre de 2026 con Fabián Fernández.

Su lugar será ocupado por Fernando Subirats, quien se desempeña actualmente como subsecretario de Comunicación y Medios Públicos bajo la órbita del secretario Fabián Fernández.

Quién es Fernando Subirats, el nuevo interventor de Radio y Televisión Argentina

Periodista y productor de contenidos con más de 30 años de trayectoria en radio y televisión, Fernando Subirats asumirá desde el 1 de diciembre 2026 la intervención de Radio y Televisión Argentina (RTA) y de Contenidos Artísticos e Informativos S.A.U. (CAISAU), mientras la Subsecretaría de Comunicación y Medios Públicos que ocupaba desde el 1 de agosto mediante el Decreto 649/2026 quedará vacante bajo la órbita directa de Fabián Fernández.

Entre 2018 y 2019 se desempeñó como director ejecutivo de Radio Nacional, experiencia que lo vincula de manera directa con el funcionamiento de la red federal de emisoras estatales.

Dio sus primeros pasos periodísticos en Radio del Plata y en medios de Bariloche, trabajó junto a Chiche Gelblung en Radio Libertad y Canal 9, fue productor durante diez años en Radio Mitre, integró Radio Continental y hasta 2025 ocupó la gerencia periodística del grupo Alpha Media, a cargo de la estrategia informativa de Radio Rivadavia.

Con su designación en reemplazo de Carlos Curci, concentrará la gestión operativa y de contenidos de la Televisión Pública, Radio Nacional, Encuentro, Pakapaka y DeporTV de cara a la programación y los contratos de 2027.

Cómo se gestó la salida de Carlos Curci y el desembarco de Fernando Subirats en RTA

El relevo en la conducción de Radio y Televisión Argentina cierra un ciclo, atravesado por cambios en la estructura de comunicación oficial y por el programa de reducción del sector público. Tras el desplazamiento de la dupla integrada por Manuel Adorni y Javier Lanari, Carlos Curci inició conversaciones con el nuevo titular de la Secretaría de Medios, Fabián Fernández, con quien pactó permanecer en funciones para facilitar el traspaso operativo antes de ceder la conducción a Fernando Subirats.

Antes de su llegada en reemplazo de Eduardo González, la intervención de RTA había sido encabezada en 2024 por Diego Chaher, posteriormente promovido a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, etapa en la que se ejecutaron recortes presupuestarios y el retiro voluntario de más de 400 trabajadores de la exagencia Télam, reconvertida en Apesau.

Curci, exgerente de Comunicación de la Sociedad Rural Argentina junto a Nicolás Pino, atravesó durante su mandato el conflicto en la TV Pública por los contratos vinculados a Marcelo Grandío, que finalmente fueron dados de baja.