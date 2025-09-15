Netflix: los estrenos que tendrá la plataforma del lunes 15 al domingo 21 de septiembre 2025

Netflix dio a conocer su batería de estrenos desde el lunes 15 y hasta el domingo 21 de septiembre 2025, marcando así más novedades para la continuidad del noveno mes del año. Luego de varias bombas en este inicio del 2025, la plataforma de streaming renueva su catálogo con películas y series nuevas, pero también con temporadas. Los detalles en esta nota.

Uno por uno, todos estrenos de Netflix la tercera semana de septiembre 2025

martes 16 de septiembre: Realeza rebelde: Una insólita historia de amor

miércoles 17 de septiembre: Matchroom: Los reyes del espectáculo deportivo

miércoles 17 de septiembre: 1670

jueves 18 de septiembre: Black Rabbit

jueves 18 de septiembre: Platónico

jueves 18 de septiembre: Los tipos duros de Bollywood

jueves 18 de septiembre: El mismo día contigo

viernes 19 de septiembre: El refugio atómico

viernes 19 de septiembre: Y ella dijo quizás

viernes 19 de septiembre: El hotel embrujado

Netflix estaría negociando hacer la serie sobre “El hombre gato”

Netflix estaría negociando para hacer la serie sobre Gil Pereg, más conocido como “El Hombre Gato”, quien fue condenado por matar a su mamá y a su tía israelíes en la provincia de Mendoza en 2019. A la espera de conocer más detalles sobre esta producción, el abogado del acusado escribió un libro sobre la vida del hombre, que hace más de un año falleció en la cárcel.

“Este libro no se limita a narrar un caso policial que sacudió a la opinión pública. Es una investigación literaria y testimonial que se adentra en la infancia de Pereg, en sus delirios de identidad, en los vacíos de un sistema judicial que no supo leer las señales y en los prejuicios de una sociedad que suele temer lo que no entiende”, destaca la publicación del defensor Maximiliano Legrand en sus redes sociales.

