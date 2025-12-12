El infarto de Joaquín Levinton reavivó prejuicios, pero el músico sostiene una vida saludable

El infarto que sufrió Joaquín Levinton a los 50 años despertó rápidamente especulaciones vinculadas a su pasado como rockstar y a los posibles excesos asociados al ambiente musical. Sin embargo, el propio artista ha manifestado en reiteradas oportunidades que desde hace tiempo lleva una vida saludable y activa.

Joaquín Levinton y su otra faceta: lejos de los excesos y enfocado en una vida sana

Levinton mantiene una rutina deportiva constante y se reúne semanalmente con amigos para jugar al fútbol. De hecho, este lunes participó de un partido y lo disfrutó con normalidad, días antes del episodio de salud que derivó en su internación.

En una entrevista brindada hace dos años a María Laura Santillán, el líder de Turf se refirió con claridad a sus hábitos personales: “No tomo alcohol, no fumo. Salvo algún fin de semana o si estoy con amigos, puedo tomar un trago, pero no tengo ese metabolismo. Por eso nunca tuve problemas con la droga”, explicó.

Además, destacó la influencia de su entorno familiar en ese camino:

“En mi familia nadie fuma ni toma alcohol. Son todos lo más sanos que te puedas imaginar: mis primos, mis tíos, mis abuelos. Mi papá es la persona más saludable que existe y mi mamá también. Hasta eso influye. El humor también te mantiene alejado de algo oscuro como la droga. Yo, por ejemplo, no puedo entender al que no puede dejar de drogarse”, reflexionó el músico.