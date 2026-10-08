«Un verdadero caballero»: el homenaje de Marcela Tinayre a Piero tras su muerte

La conductora Marcela Tinayre despidió públicamente al cantautor Piero, tras confirmarse su deceso en el Hospital Italiano de Buenos Aires a los 81 años de edad, como consecuencia de complicaciones respiratorias derivadas de una neumonía.

La hija de Mirtha Legrand rindió homenaje a la memoria del legendario intérprete de «Mi viejo», con quien compartía un profundo lazo de parentesco por ser el abuelo paterno de su nieta mayor, Ámbar De Benedictis, nacida de la recordada relación entre su hija, Juana Viale, y el músico Juan De Benedictis a comienzos de la década del 2000.

El posteo de Marcela Tinayre y el homenaje musical a la memoria de Piero

A través de sus perfiles oficiales en redes sociales, Marcela Tinayre dedicó un mensaje que combinó el reconocimiento a la estatura artística de Piero con la gratitud humana por el trato dispensado a su familia, ilustrando la publicación con un retrato del músico ambientado bajo las estrofas del himno «Soy pan, soy paz, soy más«:

«Se fue Piero, artista inmenso, con sensibilidad única y su obra que atravesó generaciones; era un Señor, un verdadero caballero, mi cariño a toda su familia y muy especialmente a mi adorada Ámbar«, escribió la animadora, transmitiendo serenidad en un momento de congoja compartida.

El parentesco entre ambas dinastías artísticas se originó a inicios de los años 2000, cuando Juana Viale, entonces de 20 años, inició un noviazgo con Juan De Benedictis, primogénito del trovador; de ese vínculo nació Ámbar el 30 de marzo de 2003, creciendo resguardada de la sobreexposición mediática, pero uniendo de manera permanente los árboles genealógicos de dos de las estirpes más emblemáticas del arte y la comunicación nacional.

De Gallipoli a la inmortalidad: la trayectoria cultural que forjó Piero

Nacido el 19 de abril de 1945 en la localidad italiana de Gallipoli y radicado desde pequeño en suelo argentino, Piero construyó un repertorio inmortal que canalizó las esperanzas, dolores y transformaciones sociales de América Latina.

Tras un temprano inicio melódico en la televisión porteña, su encuentro creativo a fines de los sesenta con el poeta José Tcherkaski selló una alianza autoral cumbre, alumbrando en 1969 el álbum Mi viejo, cuya pieza homónima quebró fronteras continentales para instalarse como la elegía filial más interpretada de la música en habla hispana.

Su trayectoria artística continuó con composiciones de profundo calado ético, como «Pedro Nadie», galardonada en el Festival Internacional da Canção de Río de Janeiro en 1970, sumado a su recordada labor actoral en la película El profesor patagónico, y consolidando más tarde su compromiso civil con placas como Coplas de mi país y Para el pueblo lo que es del pueblo, banderas poéticas frente a las dictaduras y la persecución política que marcaron el devenir de toda la región.