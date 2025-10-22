El nuevo modelo de Toyota: más barato y versiones actualizadas  

Toyota actualizó su modelo de acceso de gama, en Europa: el nuevo Aygo X, que tiene un nuevo diseño, es el único vehículo urbano de su segmento con motor híbrido completo, pero ya no es tan barato como su predecesor.

La marca japonesa presentó este ejemplar en junio con un frente completamente rediseñado, un cambio necesario para introducir el nuevo motor híbrido de 1.5 litros proveniente del Yaris. Se trata de una unidad que reemplaza al antiguo 1.0 litro, con más potencia. Además, esta versión se posiciona como el más potente hasta la actualidad, con 114 CV (85 kW / 116 PS).

¿Cuánto cuesta el modelo urbano más chico de Toyota?

El Toyota Aygo X se destaca por su nuevo motor más limpio y amigable con el medio ambiente, pero también se traduce mediante una imagen más agresiva y una dosis extra de tecnología en el habitáculo.

Claro que, la modernización también tiene su precio. El gigante asiático reveló los valores oficiales para el mercado griego, uno de los primeros en recibir el modelo. El Aygo X arranca en 19.670 euros (22.900 dólares) y asciende hasta 26.590 euros (31.000 dólares) en la versión GR Sport, cifras que lo ubican muy por encima de ser coche urbano accesible. En contrapartida al actual, su predecesor costaba entre 16.670 y 22.760 euros (19.400 a U$S 26.600).

En su versión más básica, denominada X-High, el Aygo X ofrece llantas de aleación de 17 pulgadas, faros halógenos con luces LED diurnas y un interior que incluye un cuadro digital de 7 pulgadas junto a una pantalla táctil de 8 pulgadas. También incorpora cámara de visión trasera, climatizador automático y el sistema de asistencia al conductor Toyota T-Mate.

¿Cuánto cuesta el Toyota Aygo X GR Sport?

En la cima de la gama se ubica el Aygo X GR Sport, que rompe todos los esquemas dentro de los city cars tradicionales. Con un precio de 26.590 euros, se convierte en el Aygo más caro de la historia. El modelo luce una parrilla de panal exclusiva, tomas de aire adicionales, llantas de 18 pulgadas, emblemas GR y un distintivo color Mostaza Bitone con capó, techo y colín negros.

Si bien conserva la misma mecánica híbrida de 1.5 litros, el GR Sport ofrece una suspensión que fue revisada por los ingenieros de la división Toyota Gazoo. Suma faros LED completos, una pantalla central de 10,5 pulgadas con navegación web, asientos calefaccionados, sensores de estacionamiento y climatizador bizona, detalles que explican, en parte, su precio premium.

No obstante, tiene sentido la comparación: por un precio similar, los compradores europeos pueden acceder a un Yaris híbrido con mayor espacio y potencia, o incluso a versiones deportivas como el GR Yaris, cuyo precio en Grecia ronda los 69.670 euros (81.300 dólares).

¿Por qué el Aygo redefine su papel en la gama Toyota?

Antes de esta renovación, el Aygo X había logrado 76.057 ventas en Europa, ubicándose como el cuarto modelo más vendido de Toyota detrás del Yaris Cross, Yaris y C-HR. Ahora, la incógnita es si su nueva propuesta logrará mantener ese nivel de aceptación.

En paralelo, el fabricante japonés atraviesa un momento histórico en el Viejo Continente: entre enero y septiembre de 2025, la marca registró ventas récord de 865.401 unidades, acompañadas por 65.051 vehículos Lexus, cifras que representan un crecimiento interanual del 2 %. En otras palabras, el Toyota Aygo X híbrido simboliza la transformación del coche urbano moderno. Es más potente, más eficiente y más seguro, pero también más caro.