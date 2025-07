El recordado ida y vuelta entre Nico Vázquez y la actriz de Vikingos, Katheryn Winnick  «¿Por qué no venís a visitarme?» 

Hace varios años, Nicolás Vázquez piropeó a la actriz de Vikings, Katheryn Winnick en su programa de entretenimientos Como anillo al dedo. El actor y conductor, fanático confeso de la serie, le había declarado su amor platónico a la canadiense a través de la pantalla de El Trece, sin imaginarse las consecuencias de sus palabras.

El recordado ida y vuelta entre Nico Vázquez y la actriz de Vikings, Katheryn Winnick «¿Por qué no venís a visitarme?»

Meses más tarde, el amigo y productor de Vázquez, Gonzalo Astobiza, le mostró un regalo que le había hecho la actriz: un video en el que devolvía la gentileza a través de cálidas palabras y algunos piropos más.

«Hola Nicolás, soy Katheryn Winnick de Vikingos, hago de Lagertha. Gracias por el mensaje, realmente tenes unos ojos hermosos. Bueno, espero verte en el set. ¿Por qué no te subís a un avión? ¿Por qué no venís a visitarme? ¿Por qué no te das la oportunidad de ser un Vikingo, y mi escudero y guerrero personal?», le dijo la bella actriz.

El ahora exmarido de Gimena Accardi difundió el clip en Instagram y le agradeció a la canadiense con mucha modestia: «Otro ejemplo que la humildad te hace más grande. Gracias @katherynwinnick por tus hermosas palabras. Mi admiración hacia vos, sos una excelente actriz», escribió Nico en las redes.

La fuerte confesión que Nico Vázquez le habría hecho a Gime Accardi antes de separarse

Según develó Ximena Capristo, fuentes del entorno de Nico Vázquez y Gime Accardi, le habrían confirmado que el actor se habría enamorado de una actriz del elenco de Rocky, concretamente de Dai Fernández.

Capristo contó: “A mí me dijeron que ella (Dai) habría ‘flasheado’ con Nico cuando vino a hacer el reemplazo de Julieta Nahir Calvo en Tootsie (…) En ese reemplazo ‘flashearon’ ellos. Hubo una tensión sexual que transmitían”.

Y continuó: “Toda esta información llegó de adentro, y me dicen que Nico la encaró a Gimena y le dijo que ‘no era una calentura y que no la quería lastimar’”. Por último la panelista sentenció que Vázquez le habría hecho una fuerte confesión a su ex, Gimena: «le dijo que se enamoró de otra persona».

Ximena Capristo señaló que de todas maneras les cree a los dos: «les creo que necesitaban tiempo y que por eso se separaron».