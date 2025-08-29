El romántico posteo de Mauro Icardi a la China Suárez: «El destino nos eligió»

Mauro Icardi y la China Suárez hicieron alarde de su relación a través de sus redes sociales. El futbolista le dedicó unas dulces palabras a su novia y generó cientos de reacciones en sus comentarios.

El mensaje de Mauro Icardi en Instagram

Con tres fotos en blanco y negro, el jugador del Galatasaray se mostró sonriente abrazando a la actriz, quien lo miraba con amor en sus ojos: «No fue casualidad, el destino nos eligió 🖤«, escribió.

Las reacciones en redes

Lejos de conseguir mensajes alentadores, los usuarios ironizaron sobre la historia detrás de la pareja y la frase elegida por el futbolista:

“Jajajaja el destino seee jajaja ella te eligió 😂en realidad eligió tu dinero”, indicaba uno de los mensajes. “Seamos sinceros! No fue casualidad hermano, estabas casado”, señaló otro.

«Mira si el destino va a estar ocupados en ustedes», remarcó una usuaria. Mientras que otro fue más a fondo: “No, no fue casualidad….. Fue infidelidad 😂😂”.