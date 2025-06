El simulador de construcción que está GRATIS en Steam por tiempo limitado: cómo acceder

Si una de tus pasiones es manejar una grúa gigante o conducir excavadoras y camiones en una obra de construcción, podes quedarte en esta nota. Es que esta experiencia, que puede parecer solo para profesionales, ahora está al alcance de todos gracias a un videojuego que está conquistando a los amantes de la simulación y la construcción en PC. Durante algunos días, los jugadores pueden sumergirse en este mundo gratis.

El simulador de construcción que está GRATIS en Steam por tiempo limitado

El título que ofrece esta oportunidad es Construction Simulator, un juego que permite a los usuarios convertirse en maestros de la construcción, gestionando todo tipo de maquinaria pesada y completando proyectos que van desde pequeñas reparaciones hasta grandes edificaciones. Disponible gratis en Steam hasta el 16 de junio, este simulador destaca por su realismo y la variedad de vehículos que pone a disposición para que el jugador sienta la emoción de dirigir una verdadera obra.

A lo largo del juego, los usuarios deben planificar y ejecutar diferentes tareas, como excavar, transportar materiales y construir estructuras, todo con un nivel de detalle que refleja el funcionamiento real de las máquinas. Además, Construction Simulator ofrece un mapa abierto donde se despliegan las misiones, lo que permite a los jugadores explorar y gestionar sus proyectos con libertad, sumergiéndose en una experiencia que combina estrategia, habilidad y paciencia.

Esta promoción temporal representa una gran oportunidad para descubrir un género que, aunque no suele estar en el centro de atención, cuenta con una comunidad fiel y creciente. Si te gustan los desafíos técnicos y la posibilidad de manejar enormes máquinas en un entorno seguro y controlado, no pierdas la chance de probar Construction Simulator en Steam antes del 16 de junio.

¿Cómo tener un juego en steam?

Para activar un juego en Steam hay que:

Iniciar sesión en Steam.

Luego elegir la sección ‘Biblioteca‘ para ver la lista de juegos.

El siguiente paso esel juego que deseas instalar y haz clic en él.

¿Qué es el Summer Game Fest 2025?

El Summer Game Fest 2025 es un evento global de videojuegos organizado por el periodista de la industria Geoff Keighley, que se llevó a cabo el 6 de junio de 2025 en el YouTube Theater de Los Ángeles, con transmisiones en vivo a través de plataformas como YouTube y Twitch. Es considerado el reemplazo de facto de la antigua E3, cancelada permanentemente en 2023, y reúne a desarrolladores, editores y fanáticos para presentar anuncios, avances y demostraciones de videojuegos, tanto de grandes estudios como de desarrolladores independientes.

El evento principal, de aproximadamente dos horas, destacó lanzamientos como Resident Evil Requiem (27 de febrero de 2026), Death Stranding 2: On The Beach (26 de junio de 2025), Arc Raiders (30 de octubre de 2025) y Scott Pilgrim EX, entre otros. También incluyó actualizaciones como el DLC Lies of P: Overture y un nuevo evento de Star Wars en Fortnite. Además, se realizaron eventos paralelos como Day of the Devs, enfocado en juegos indie, y otras presentaciones como Women-Led Games y Southeast Asian Games Showcase entre el 4 y 9 de junio.

El Summer Game Fest 2025 también contó con SGF: Play Days (7 al 9 de junio), un evento presencial para medios y creadores de contenido, donde se probaron demos de juegos. Con un enfoque multiplataforma, el evento abarcó anuncios para PC, PS5, Xbox Series X/S y Nintendo Switch, y fue descrito como el más visto en su historia, con un aumento del 35% en audiencia respecto al año anterior.