WhatsApp renueva sus funciones para mejorar la experiencia de los miles de usuarios que la eligen en todo el mundo. La llegada de una nueva función a la app busca seguir optimizando la comunicación, en este caso para quienes eligen la plataforma para realizar llamadas de voz. Desde ahora, se podrán dejar mensajes de voz cuando una llamada no es respondida.

WhatsApp revoluciona las llamadas y agrega la opción de contestador automático

Whatsapp se convirtió en la aplicación más utilizada en todo el mundo para comunicarse. Y es que la plataforma de mensajería instantánea ofrece variedad de posibilidades. En este caso, la app se actualiza y agrega una nueva función para las llamadas de voz.

Hoy en día, las llamadas de WhatsApp reemplazan casi por completo las que se llevan a cabo de forma tradicional. Una de las principales ventajas de comunicarse mediante la aplicación es que es gratis, ya que solo es necesario tener acceso a internet y del mismo modo, las llamadas no están limitadas a que se termine el saldo disponible.

A pesar de las propuestas de las compañías telefónicas como llamadas gratis entre líneas de la misma empresa o a todas las empresas, WhatsApp es ampliamente más elegido por su comodidad. Y su próxima actualización integrará una función para acercarse más a las llamadas por línea: el contestador automático.

WhatsApp: Cómo y cuándo estará disponible la nueva función de contestador automático

En WhatsApp, hasta el momento si alguien llamaba y la llamada no era atendida, aparecían tres opciones: volver a llamar, cancelar la llamada o mandar un mensaje de texto desde el chat. Por esta razón, cuando la llamada no sea atendida, las opciones cambiarán: volver a llamar, cancelar la llamada o grabar un mensaje de voz. Con esta dinámica, el receptor podrá ver la notificación, pulsar sobre ella y acceder directamente a la nota de voz.

Actualmente, esta nueva función se encuentra en en período de prueba y solo pueden utilizarla los usuarios con dispositivos Android que tengan instalada la versión beta de la aplicación. El objetivo de esta etapa es recopilar opiniones, detectar posibles errores y evaluar el nivel de aceptación de la herramienta entre los primeros usuarios.

En caso de que las pruebas resulten exitosas y la recepción sea positiva, la función será implementada de manera oficial y se lanzará para el público general en una próxima actualización.