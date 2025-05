El video de Luciana Elbusto burlándose de la esposa de Diego Brancatelli antes de que explote todo 

Luciana Elbusto sigue generando revuelo después de confesar que mantuvo un romance clandestino con Diego Brancatelli, el esposo de Cecilia Insinga. En esta ocasión, la periodista y panelista despertó todo tipo de repercusiones tras conocerse un video que subió a su cuenta de TikTok en 2023 en el que parecería burlarse de la mujer de su colega, Cecilia.

“No, no, no, no. Dios dijo, ‘no desearás la mujer de tu prójimo’. A ustedes les dijo. A nosotras no nos dijo nada. ¿Qué me miras así? Lo dijo Dios”, se puede escuchar en las imágenes donde se la ve a Luciana divirtiéndose con un audio viral.

Luciana Elbusto reveló por qué rompió el pacto de silencio que tenía con Diego Brancatelli y Cecilia Insinga

En una entrevista exclusiva con Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV), Luciana Elbusto explicó las razones detrás de su decisión de revelar el affaire, después de haberlo negado en reiteradas ocasiones.

“Fue una decisión de los tres, porque Diego no es de hablar”, reveló sobre el pacto de silencio que acordó con su amante y su esposa. “¿Se reunieron los tres? Me parece morboso. No es una situación rara”, le comentó Yanina. “Sí, los tres por teléfono y dijimos ‘Bueno, vamos a ver de qué manera podemos salir’”, confirmó ella.

Latorre le preguntó a Elbusto si Cecilia estaba al tanto del vínculo que tenía con su marido, y si sabia qué versión le dio Brancatelli a la cronista: “No, el primer día se negó todo completamente y (Cecilia) me dijo ‘yo sé que vos no pintaste esos chats’”.

Por otra parte, Yanina mencionó la llamada que Cecilia le hizo a Luciana, una vez que Brancatelli le dijo la verdad: “Ese día no te atendí. Me parecía que no tenía nada para decir”, contestó y explicó por qué decidió hablar.

«Y así como yo reaccioné a lo que no era lo que ellos querían, que querían que no hablemos, porque quizás no son del palo del periodismo espectáculo, quizás lo ven mal, no les gusta a ellos. Yo entiendo que cuando vos cortas, ahora ya está, ya se blanqueó y se terminó el tema. Se terminan las especulaciones, que me revuelven todas mis redes sociales, que si estoy haciendo así, que si estoy con una foto que dice ‘Branca’ atrás”, reveló.

Y justificó: «El tema no moría, cada día aparecía más cosas, hasta una canción mía”.

La periodista reconoció que “no quería esconderse más” y que aclarar todo fue “liberador” para ella: “Por eso no quiero llorar más. No quiero llorar más porque yo salí a dar la cara. Me lo ven mal ellos, pero mi idea fue decir ‘que se termine todo’. Ya está, nos equivocamos y estuvimos mal”.