El violento cruce entre La Tana y Luz en Gran Hermano: «A mí no me empujás, atrevida»

Katia «La Tana» Fenocchio y Luz Tito protagonizaron un feroz cruce en Gran Hermano, que se volvió viral y generó debate. En el recorte se ve a las participantes en el baño, rodeadas por sus compañeros, discutiendo por no ponerse de acuerdo y una agresión por parte de una de las jugadoras.

¿Qué pasó entre La Tana y Luz en Gran Hermano?

diganle planta o lo que quieran, pero la tana acaba de exponer a luz como lo que es: una pata sucia violenta y villera. nunca me harán odiarte tana de la matanza #GranHermano pic.twitter.com/TNS894tcmy — tatiana (@laschicasyyo) March 26, 2025

«¿Por qué me tenés que contestar así? No me digas idiota, yo no te estoy faltando el respeto», se quejó La Tana. «Bajame la voz», le pidió calmada Luz, mientras le hacía el gesto con la mano en frente de la cara.

Al ver que Katia seguía con una actitud prepotente, estalló a los gritos y la agarró del cuello. «A mí no me empujás, atrevida», le respondió La Tana antes de que cortaran la transmisión.

El video se viralizó en las redes sociales y generó debate entre los internautas, ya que muchos aseguraron que Katia provocó a Luz gritándole y que por eso ella reaccionó así, y piden expulsión para la jujeña o sanción para ambas.

De todas formas, el contacto físico está prohibido en Gran Hermano, por lo que la producción deberá tomar cartas en el asunto dentro de las próximas horas.

A su vez, los usuarios recordaron que algo similar ocurrió en 2024 con Coty Romero y Furia Scaglione, que casi se van a las manos en medio de una feroz discusión.

El comunicado de Gran Hermano a Luz por la agresión a La Tana

«No quiero involucrarme en sus conflictos pero si estoy obligado a marcar las pautas de comportamiento que hay que respetar. Durante la pelea, hubo un momento en el que Luz intentó apartar a Katia, quizás no de la mejor manera», comentó el supremo de la casa.

«Considero que Luz en ningún momento tuvo la intención de agredir, por eso concluyo que no será sancionada. Sin embargo, permitime decirte que estuviste al límite», detalló advirtiendo a la jugadora.

«Quiero advertirles a todos que tengan mucho cuidado», concluyó.