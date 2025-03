Wanda Nara tomó una polémica decisión tras el regreso de Mauro Icardi a Argentina

Continúa la batalla legal y mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Tras el regreso del futbolista del Galatasaray a la Argentina, luego de pasar unos días en Turquía con China Suárez, la conductora tomó una decisión con respecto a sus hijas que podría meterla en problema con la justicia.

El finde largo de Wanda Nara: una contundente decisión contra Mauro Icardi y una escapada romántica con L-Gante

El periodista Gustavo Méndez reveló la importante decisión que tomó Wanda Nara este fin de semana que podría meterla en problemas con la justicia. Recientemente, el defensor de menores, Marcelo Jalil, ractificó que Nara deberá entregarle a las niñas a su expareja.

Sin embargo, la conductora pidió que el defensor sea apartado de la causa y decidió no permitir que Isabella y Francesa se vayan con su padre ya que asegura que las nenas no quieren hacerlo.

“Wanda Solange Nara no entregará hoy a sus hijas a Mauro Icardi. Aduce que las nenas no quieren ir con el papá”, informó el comunicador a través de su cuenta de Instagram. Además, habló con Nicolás Payarola, abogado de Wanda, quien dijo: «post feriado entiendo que entregaría a las nenas, solo tenemos que esperar lo que diga el juzgado. No hay ninguna decisión’”.

Pero el fin de semana de la empresaria no se trató solamente de planear estrategias legales, también aprovechó para pasar tiempo con su novio, L-Gante. Con quien compartió una noche de romance en un hotel, aseguró Méndez.

“Wanda Nara y L-Gante habrían pasado una noche romántica de novios ayer en un hotel spa en Ezeiza, para ser precisos en la habitación 519, pidieron champagne y chocolates”, dijo el periodista sobre la pareja.

Mauro volvió de Estambul este domingo, acompañado de la China y según explicó la periodista Paula Varela, Nara deberá darle a sus hijas este jueves.