Elecciones 2025: un hombre quiso votar disfrazado de “El Joker” y no lo dejaron

Un hombre disfrazado de “El Joker” intentó votar en las elecciones 2025 y generó un insólito episodio en El Palomar, donde no lo dejaron sufragar y se retiró del lugar. Los detalles en esta nota.

Elecciones 2025: un hombre quiso votar disfrazado de “El Joker”

Durante las elecciones 2025, personal de la Dirección Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) que realizaba cobertura externa en la Escuela Teniente Benjamín Matienzo número 5 de El Palomar, intervino ante una situación poco habitual.

Un hombre llegó al establecimiento maquillado y vestido como el “Joker”, el personaje de historietas, manifestando su intención de votar.

La delegada de mesa, María Alejandra Korol, le informó que debía retirarse el maquillaje para poder acreditar su identidad ante las autoridades de mesa.

El individuo, acompañado por otra persona que registraba el hecho con un teléfono celular, se retiró del lugar sin incidentes. Los efectivos no lograron establecer la identidad de ninguno de los dos hombres.

Elecciones 2025: fueron a votar y terminaron detenidos

Cada elección deja sus sorpresas, y también sus clásicos. Entre urnas, boletas y fiscales, las fuerzas de seguridad aguardan discretamente en algunas escuelas el paso de quienes creen que pueden burlar a la Justicia. Este domingo de comicios legislativos no fue la excepción: al menos diez prófugos fueron detenidos cuando se acercaron a votar, en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y en Entre Ríos.

Según informó Infobae, los acusados tenían causas abiertas por abuso sexual, violencia de género, estafas y hurto, entre otros delitos. Las detenciones fueron realizadas por la Policía Bonaerense, la Policía de la Ciudad y la Policía Federal Argentina (PFA).

Con información de NA