Elon Musk anunció que todas las cuentas de Twitter fueron migradas al dominio “X.com”

El multimillonario estadounidense Elon Musk anunció este viernes en la red social X que “todos los sistemas de base” de su plataforma, antes Twitter, están “ahora activos” bajo el nombre de dominio “X.com”, oficializando su nueva identidad.

El logo X, negro y blanco, aparecía desde finales de julio al conectarse a la red social, pero su dominio seguía siendo “Twitter.com”.

X.com era el nombre y la página web del banco digital fundado por Elon Musk en 1999, que más tarde se convirtió en el servicio de pago en línea PayPal.

Musk recuperó igualmente este símbolo para la compañía aeroespacial SpaceX, la sociedad X Corp que adquirió Twitter, la empresa emergente dedicada a la inteligencia artificial (IA), presentada en julio, e incluso para el nombre de uno de sus hijos, un niño llamado X Æ A-12.

All core systems are now on https://t.co/bOUOek5Cvy pic.twitter.com/cwWu3h2vzr

Grok, el primer modelo de IA generativa de su empresa xAI, es accesible desde el jueves en Europa “para los abonados Premium de X”, anunció el jueves la red social.

“Cuando acaben las elecciones europeas [6-9 de junio de 2024], continuaremos el despliegue de tendencias contextualizadas para todos los usuarios”, precisó.

Desde la compra de Twitter en 2022 por 44.000 millones de dólares, Musk habló a menudo de transformar su proyecto en una superaplicación con múltiples facetas, con servicios financieros, como WeChat en China.

Desde el lanzamiento de la interfaz de IA generativa ChatGPT (OpenAI), esta tecnología se encuentra en el centro de una feroz competencia entre los gigantes del sector, principalmente Microsoft y Google, pero también Meta (Facebook e Instagram) y empresas emergentes como Anthropic o Mistral AI.

Elon Musk sigue obsesionado con su idea de colonizar Marte, pero sus aspiraciones no se quedan ahí. El espacio exterior es el gran objetivo del metódico magnate y su empresa de viajes espaciales SpaceX.

Así lo dejó en claro este lunes con un posteo en su cuenta oficial de la social X. “La misión de SpaceX es extender la conciencia a Marte y luego a las estrellas”, indicó en un posteo que ya acumula más de 49 millones de vistas.

Congrats @SpaceX Falcon team on 50 successful missions already this year!



Highest flight rate of any rocket ever. https://t.co/y0MPfK9Uzo