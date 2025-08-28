Emmanuel Horvilleur sigue revelando de a poco su disco «Mi año gótico«. En las últimas horas, estrenó “Tu cara de culo”, el cuarto adelanto del álbum, que llega con una propuesta de fuerte impronta erótica.

El músico despliega su costado más seductor en esta canción que relata el momento de desencuentro de una pareja, luego de haber tenido un satisfactorio encuentro sexual.

Emmanuel Horvilleur estrenó un videoclip con Melody Luz en el rol de bailarina: «Tu cara de …»

El ex IKV se muestra en la habitación de un motel, mira la televisión y recuerda el placer de la noche anterior, aunque le pide a su pareja que no se enoje con él: “Tu cara de culo en la mañana de hoy, es inversamente proporcional a tu culo en mi cara en la noche de ayer y lo sabes”.

Además, el clip cuenta con la participación de la bailarina Melody Luz, quien realiza una coreografía en estilo heels y suma el atractivo erótico de este videoclip que también cuenta con recursos al estilo retro y vhs para la imagen.

El cierre del tema incluye un pasaje humorístico a cargo de la actriz Griselda Siciliani en el que le reclama a Horvilleur que sea más ordenado y una lista de clásicos problemas de pareja.

Emmanuel Horvilleur se presentará el 18 de octubre en el Teatro Gran Rex, donde repasará su carrera solista y adelantará estos singles que formarán parte de Mi año Gótico.

Quién es Emmanuel Horvilleur, el referente de la música argentina que acompaña al dúo Miranda en La Voz Argentina

Horvilleur es una figura clave de la música argentina desde los años ’90, cuando formó junto a Dante Spinetta el influyente dúo Illya Kuryaki & The Valderramas, que revolucionó la escena local con su fusión de funk, rap, rock y soul. Tras la separación del grupo en 2001, inició una exitosa carrera solista con discos como Música y delirio (2003), Rocanrolero (2005) y Mordisco (2007), este último ganador del Premio Gardel a Mejor Álbum Pop Masculino.

En años recientes, Horvilleur volvió a sorprender con álbumes como Amor en polvo, Xavier, Pitada y Aqua Di Emma (2022), consolidando su estilo ecléctico y su capacidad de conectar con nuevas generaciones. Su trayectoria incluye reconocimientos como Latin Grammy y una nominación al Grammy.

Ahora, desde el set televisivo de La Voz Argentina, el artista se convierte en guía de los talentos emergentes, aportando su experiencia creativa con la energía de Miranda! para ayudar a los participantes en una de las etapas más decisivas del certamen.