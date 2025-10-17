Qué participante se salvó de la gala de eliminación de MasterChef Celebrity: “Piel de gallina”

MasterChef Celebrity vivió su primera noche de tensión durante la trasmisión del jueves “de salvación”. Los participantes que peor se desempeñaron en la cocina, volvieron a probar su suerte para evitar la gala de eliminación del próximo domingo. Los detalles.

La participante que se salvó de la gala de eliminación de MasterChef Celebrity

En esta ocasión, el jurado de MasterChef Celebrity conformado por Donato De Santis, Damián Betular y Martín Martitegui le pidieron a las celebrities que repliquen un plato que los transportara a sus días de escuela.

Luego de probar todos los platos, el exigente jurado destacó a los participantes Pablo Lescano, Emilia Attias, Susana Roccasalvo y Momi Giardina como los posibles candidatos para subir al balcón.

“Mejoraron en presentación, en cocción, en sabor, en guarniciones. Lamentablemente, hay solo un lugar en el balcón que hace que uno o una de ustedes se salve de ir a la gala de eliminación y tiene un lugar asegurado en la próxima semana. Los cuatro platos están muy bien y el que sube es por poco. Esa es la actitud, ese es el piso, vamos para adelante”, explicó Betular.

Con una gran expectativa, el pastelero anunció: “La participante o el participante que sube al balcón y se salva de ir a la gala de eliminación es… Momi”. La streamer se llenó de sorpresa y felicidad, la cual no dudó en expresar: “Tengo piel de gallina literal”. De esta forma, Momi aseguró su lugar en la siguiente etapa de la competencia.

La Joaqui se emocionó en MasterChef Celebrity

Uno de los momentos más sensibles de la semana en MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo como protagonista a La Joaqui, durante la presentación de su plato, la artista se quebró al recordar su infancia en Costa Rica, país donde vivió gran parte de su niñez y atravesó situaciones que —según contó— marcaron su historia personal y su carrera.

La cantante se acercó a la mesa del jurado con un pollo con salsa y verduras, una receta que la trasladó directamente a su época escolar: “Viví en Costa Rica hasta los 15 años. Este plato me hace acordar al que comíamos en el colegio”, explicó visiblemente conmovida mientras Wanda Nara y los chefs la escuchaban atentamente.

