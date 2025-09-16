Ni cactus ni suculentas: cinco plantas ideales para jardines pequeños en patios o balcones

La primavera está a la vuelta de la esquina y esta puede ser una buena oportunidad para renovar espacios como ventanas, balcones y jardines. Redecorar, limpiar y organizar un pequeño oasis urbano en tus espacios se presenta como un plan ideal para agregarle un toque de color al hogar. Como no todas las plantas son adecuadas para espacios reducidos, te contamos cinco especies ideales para jardines pequeños en patios o balcones.

Con la llegada de la primavera, las calles, jardines y ventanas se llenan de colores.

Lavanda:

Un clásico por excelencia. La lavanda es ideal para llenar de vida, color y aroma cualquier espacio soleado. Esta planta requiere poco mantenimiento y es resistente a temperaturas extremas. Sus tonos púrpuras aportan un toque vibrante y alegre a cualquier jardín.

Caléndula:

Con su vibrante color anaranjado, es perfecta para dar carácter y personalidad a tu terraza. Además de ser visualmente impactante, atrae a los polinizadores, convirtiéndola en una excelente opción si tenés otras flores o plantas en tu espacio.

Romero:

El romero, arbusto aromático, no solo es un gran aliado en la cocina, sino también en el jardín. Resistente a la sequía y fácil de cuidar, el romero prospera en suelos bien drenados y aporta un fresco aroma que transforma cualquier ambiente.

Buganvilla o Santa Rita:

La Buganvilla o Santa Rita es una trepadora que se destaca por su intenso color violeta que decora muros y celosías, llenando de alegría jardines de todos los tamaños. Florece durante gran parte del año y requiere un mantenimiento mínimo, ideal para quienes tienen poco tiempo.

Cinta o lazo de amor:

La cinta o lazo de amor es perfecta para macetas o recipientes colgantes, esta planta de hojas largas y ligeras aporta frescura y movimiento a los espacios. Conocida también como «cinta», combina muy bien con plantas de hojas más robustas como los ficus, creando un equilibrio estético entre texturas y colores.