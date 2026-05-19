Enrique Macaya Márquez fue homenajeado en los Martín Fierro y emocionó con su discurso

El histórico periodista deportivo Enrique Macaya Márquez, de 91 años, recibió un emotivo homenaje durante los Premios Martín Fierro de Televisión 2026, en reconocimiento a su extensa trayectoria de más de siete décadas en los medios argentinos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el legendario relator y comentarista fue distinguido por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) en una gala cargada de emoción y ovacionado de pie por colegas, artistas y figuras de la televisión.

El reconocimiento a una leyenda del periodismo deportivo

Antes de que Macaya subiera al escenario, la ceremonia repasó parte de su historia con un compilado que recordó algunos de los momentos más importantes de su carrera.

“Hablar de él es recorrer la historia de la televisión y el periodismo deportivo en Argentina”, destacó la voz en off del homenaje.

El recorrido audiovisual recordó que su trabajo en televisión comenzó en 1958 y remarcó su presencia en algunos de los momentos más emblemáticos del fútbol argentino y mundial.

“Su voz fue el puente que unió décadas de gloria y un símbolo mundial. Fue testigo de la consagración de Bilardo y de la carrera de Diego Maradona”, agregaron durante el reconocimiento.

La emoción de Macaya Márquez arriba del escenario

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando el periodista tomó el micrófono y agradeció el homenaje frente a todo el salón de pie.

“Imaginarán la cantidad de minutos que invertí pensando este discurso. No tuve nunca la expectativa de competir o demostrar quién fue el mejor. Hoy me buscaron y me recompensaron con este regalo”, expresó conmovido.

Fiel a su estilo, también apeló al humor y a la emoción para continuar con sus palabras.

“No es tan fácil ni tan sencillo. Tengo que hacer una nómina de todo lo que me olvido. Denlo por hecho: me olvidé del discurso”, bromeó.

El recuerdo a su familia y una carrera histórica

Durante su agradecimiento, Macaya también recordó el impacto de su carrera en su vida familiar y mencionó una frase que suele repetir en uno de sus libros.

“En uno de mis libros se lo dedico a mi viuda y a mis huérfanos de todos los domingos”, comentó entre risas y aplausos.

Luego cerró con una reflexión sobre el compromiso profesional que mantuvo a lo largo de toda su vida: “Cada día que pasaron frente mío tuve la obligación de ser un ejemplo y entregar lo más original y sano”.

Con más de 70 años de trayectoria y récord de coberturas mundialistas, Enrique Macaya Márquez volvió a convertirse en una de las figuras más aplaudidas y emocionantes de los Martín Fierro.