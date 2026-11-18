Luisana Lopilato sufrió un importante revés judicial en Uruguay después de una extensa disputa por el uso de su imagen en una publicidad que protagonizó durante su infancia. La actriz argentina había reclamado una indemnización superior a los 2 millones de dólares, pero la Justicia uruguaya rechazó la mayor parte de sus pretensiones y estableció una compensación de apenas 4.000 dólares, más intereses legales.

Según informó el medio uruguayo Montevideo Portal, y posteriormente publicó La Nación, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno resolvió el conflicto mediante la sentencia 343/2026. El caso involucró a una empresa de alarmas de Maldonado y a la multinacional Prosegur, después de 13 años de litigio judicial.

Por qué Luisana Lopilato inició una demanda millonaria en Uruguay

El origen del conflicto se remonta a 1996, cuando Luisana Lopilato era una niña y participó de una publicidad para Punta Systems, una empresa de alarmas de Maldonado.

En el comercial, la pequeña aparecía conversando con un osito de peluche y le contaba que ambos irían al cine, mientras explicaba que la vivienda quedaría protegida por el sistema de seguridad de la compañía.

El aviso se volvió muy conocido en Uruguay y la empresa decidió utilizar la imagen de la actriz en otros soportes publicitarios.

Su rostro comenzó a aparecer en camionetas, carteles y materiales promocionales de Punta Systems, una exposición que se extendió durante varios años.

Aunque sus padres habían autorizado la participación inicial, la familia cuestionó que la compañía continuara utilizando su imagen durante un período prolongado.

En 2006, Eduardo Lopilato, padre de la actriz, inició un reclamo judicial en Maldonado. La empresa retiró la publicidad cuestionada, pero el conflicto continuó.

Luisana Lopilato reclamó más de 2 millones de dólares: cómo llegó a esa cifra

La disputa tomó otra dimensión cuando Prosegur adquirió Punta Systems en 2009.

A partir de esa operación, la parte demandante amplió el reclamo e incorporó a la multinacional española al expediente.

La actriz solicitó una compensación por distintos conceptos, entre ellos el uso prolongado de su imagen, los perjuicios económicos y una participación en los beneficios que las empresas habrían obtenido durante la campaña.

Entre los montos reclamados figuraban:

25.000 dólares por daño moral.

50.000 dólares por lucro cesante.

El 15% de los beneficios económicos que, según el planteo, las compañías habrían obtenido mediante la utilización de su imagen.

Con esos conceptos, la pretensión económica terminó superando los 2 millones de dólares.

Sin embargo, la Justicia consideró que no existían pruebas suficientes para reconocer la mayor parte de los montos solicitados.

Qué resolvió la Justicia de Uruguay sobre la demanda de Luisana Lopilato

Después de años de distintas instancias judiciales, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno dictó una resolución que representó un duro revés para la actriz.

Los magistrados rechazaron el reclamo millonario y establecieron que Nautiland S.A., razón social de Punta Systems, deberá pagarle 4.000 dólares más intereses legales.

La suma corresponde al concepto de lucro cesante por la utilización prolongada de su imagen.

Para determinarla, el tribunal tomó como referencia el caché artístico original, estimado en 400 dólares, y consideró un período adicional de diez años de explotación publicitaria.

Los jueces entendieron que la autorización inicial de los padres permitía utilizar la imagen de la niña, pero que esa autorización no podía extenderse indefinidamente.

De esta manera, reconocieron una compensación económica por el tiempo adicional durante el cual la empresa mantuvo la campaña.

Por qué la Justicia rechazó la mayor parte del reclamo

Uno de los puntos centrales del fallo fue la falta de elementos que permitieran acreditar determinados perjuicios.

El tribunal rechazó la indemnización por daño moral, al considerar que no se había demostrado un perjuicio personal o profesional concreto derivado de la publicidad.

También desestimó el pedido de recibir un porcentaje de las ganancias empresariales, porque no se acreditó que los beneficios económicos de las compañías estuvieran directamente relacionados con la imagen de Lopilato.

En cuanto a Prosegur, la Justicia aceptó el planteo de prescripción presentado por la multinacional.

Los magistrados tuvieron en cuenta que la compañía había adquirido Punta Systems en 2009, tres años después de que se retirara la publicidad cuestionada.

Por ese motivo, descartaron su responsabilidad indemnizatoria extracontractual en el caso.

El inesperado detalle de la publicidad que originó el conflicto

Durante el proceso judicial surgió una dificultad particular: no se conservaban fácilmente registros audiovisuales del comercial original.

La publicidad había sido emitida en canales locales de Maldonado durante la década de 1990, cuando los archivos digitales todavía no eran habituales.

Sin embargo, apareció una antigua copia en formato VHS que había sido conservada por el dueño de un videoclub uruguayo.

Ese material permitió recuperar imágenes de la campaña que había dado origen al conflicto.

El aviso, conocido popularmente como la publicidad de la niña del osito, había sido creado por el publicista y músico argentino Eduardo Schejtman.

Cuánto dinero recibirá finalmente Luisana Lopilato

La resolución judicial establece una compensación de 4.000 dólares más los intereses legales correspondientes desde la presentación de la demanda hasta el pago efectivo.

Por lo tanto, el monto final podría ser superior a esa cifra, aunque seguirá estando muy por debajo de los más de 2 millones de dólares reclamados.

La sentencia representa un resultado parcialmente favorable para la actriz en cuanto al reconocimiento de una compensación, pero desfavorable respecto de la magnitud de su reclamo.

Así, una publicidad que Luisana Lopilato protagonizó durante su infancia terminó convirtiéndose en una disputa judicial de más de una década, con un desenlace económico muy diferente del que pretendía la familia.