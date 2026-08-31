Cierre de mes: cotizaciones del dólar oficial, MEP y CCL este 31 de agosto 2026

La plaza cambiaria argentina llega al cierre definitivo del octavo mes del año, este lunes 31 de agosto 2026, consolidando un escenario de previsibilidad técnica y acotada dispersión entre las distintas cotizaciones del mercado.

Según los balances estadísticos del Banco Central (BCRA), la acumulación sostenida de reservas líquidas y la absorción de moneda doméstica por la vía fiscal actúan como amortiguadores eficientes frente a las exigencias de liquidez propias de la culminación del mes.

En esta dinámica de ordenamiento macroeconómico, la cotización de ventanilla rige la estructura de costos para las transacciones corrientes de la economía real, mientras que las operaciones con títulos públicos a través del dólar MEP y el dólar CCL abren la jornada mostrando brechas acotadas frente al mostrador oficial.

Cierre de agosto 2026: cotización del dólar oficial, MEP y CCL en Banco Nación

El esquema minorista, regulado por la autoridad monetaria, presenta la siguiente apertura en los mostradores oficiales del Banco Nación (BNA):

Dólar oficial minorista BNA ➔ Compra: $1.485,00 | Venta: $1.535,00

Dólar tarjeta para consumos externos ➔ Venta unificada: $1.995,50 (incluye 30% de percepción de Ganancias)

Dólar mayorista comercial interbancario ➔ Venta: $1.512,00 (liquidación de comercio exterior)

De acuerdo con las normativas de transparencia del BNA, el sendero del dólar oficial sostiene la pauta de microdeslizamiento gradual, ofreciendo previsibilidad para la cancelación de compromisos comerciales y de importación.

Cierre de agosto 2026: tendencia bursátil del dólar oficial, MEP y CCL en el circuito financiero

En el ámbito bursátil y de títulos públicos, administrado por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), las cotizaciones financieras abren bajo las siguientes referencias:

Dólar MEP (dólar bolsa) ➔ Cotización: $1.537,49 (paridad técnica casi total frente al mostrador minorista)

Dólar CCL (Contado con Liquidación) ➔ Cotización corporativa: $1.609,50 (vía legal para operaciones con el exterior)

Dólar informal (blue) ➔ Compra: $1.535,00 | Venta: $1.555,00 (spread contenido en la City porteña)

La marcada sincronía, que sostienen el dólar MEP y el dólar CCL, refleja la ausencia de presiones devaluatorias de corto plazo en el segmento de títulos soberanos.

Patagonia: comportamiento dólar oficial en Río Negro y Neuquén, este lunes 31 de agosto 2026

Lunes 31 de agosto 2026. En Neuquén, el dólar oficial comienza a:

Banco Provincia

$1.475 para la compra.

$1.545 para la venta.

Lunes 31 de agosto 2026. En Río Negro, el dólar oficial se ofrece a:

Banco Patagonia

$1.485 para la compra.

$1.535 para la venta.

Rendimiento de la víspera: el balance del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL en el cierre de agosto 2026

Al analizar la evolución reciente de los mercados, adquiere relevancia repasar el desempeño registrado en la rueda de este lunes 31 de agosto 2026, fecha que determina la clausura contable del mes.

Durante esta última jornada hábil mensual, la operativa del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL absorbe una elevada demanda corporativa de pesos para saldar obligaciones tributarias, cierre de posiciones y pago de proveedores.

Dicho período concluye con una intervención equilibrada por parte del BCRA, consolidando un esquema de brechas de un solo dígito que sienta las bases de estabilidad para el inicio de septiembre 2026.