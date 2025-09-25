Netflix anunció la fecha de estreno del documental de Duki

La plataforma de streaming estrenará muy pronto el documental sobre la vida del músico. Conocé acá cuándo saldrá a la luz y de qué se tratará.

Netflix: el lanzamiento del documental de Duki

Hace algunos días, Netflix anunció el lanzamiento del documental de Duki, que se llamará «Rockstar: DUKI desde el fin del mundo«. La plataforma de streaming lo hizo oficial a través de sus redes sociales, donde compartió un adelanto de la producción.

El documental es dirigido por Alejandro Hartmann (Los hermanos Menéndez; El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas; Carmel: ¿Quién mató a María Marta?). El guion fue escrito por Tatiana Mereñuk y Soledad Venier, y la dirección de arte por Catalina Oliva Verbes.

El documental de Duki en Netflix: ¿De qué se trata?

El documental de Netflix se adentra en el recorrido por la trayectoria de Mauro Ezequiel Lombardo, más conocido como Duki, desde sus inicios en las batallas de freestyle en El Quinto Escalón hasta su consagración internacional como figura del trap. La producción aborda hitos como la formación de Modo Diablo y repasa momentos clave de su vida personal y profesional. Además, tendrá entrevistas, material inédito y testimonios de figuras cercanas como Bizarrap, Nicki Nicole, Ysy A y Neo Pistea.

El relato se apoya en imágenes exclusivas y archivos personales, permitiendo observar el proceso creativo de Duki, su manera de enfrentar la crítica y los desafíos personales que marcaron su vida.

Además, la producción muestra el detrás de escena de los shows más importantes de Duki, como sus presentaciones en el Estadio River Plate de Buenos Aires y en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Netflix: ¿Cuándo se estrenará el documental de Duki?

Tras este lanzamiento oficial de la plataforma de streaming, los seguidores del artista deseaban saber cuándo se estrenaría esta producción. Finalmente, las redes sociales de Netflix lo confirmaron hace instantes. El documental de Duki se estrenará el próximo jueves 2 de octubre

La producción se suma a la lista de documentales sobre celebridades argentinas que realiza Netflix, como por ejemplo Moria Casán, Ángel di María y Lali Espósito.