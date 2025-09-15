El exparticipante de Gran Hermano sufrió un grave accidente este viernes por la noche. Conocé acá cómo es su estado de salud actual y todos los detalles.

Estado de salud de Thiago Medina: ¿Qué dice el último parte médico?

Thiago Medina sufrió un grave accidente en su moto este viernes 12 de septiembre. El joven de 22 años, participante de la edición 2022 de Gran Hermano, se encuentra en terapia intensiva tras el choque.

Este lunes por la mañana, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega difundió un nuevo parte médico sobre la salud del famoso. Según describieron, «el paciente se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y pronóstico reservado. En las próximas horas, está prevista una evaluación interdisciplinaria para determinar el estado de las fracturas costales que presenta».

Además, el centro de salud aclaró que el próximo parte médico oficial será este lunes a las 18, en el que actualizarán el estado de salud de Thiago.

Daniela Celis habló sobre la salud de Thiago Medina

En horas de la noche de este domingo, Daniela Celis, expareja y también exparticipante de Gran Hermano, habló sobre el estado de Thiago en sus redes sociales.

«Tiene una leve mejoría y eso es por toda la fe, oraciones y reiki que le envían. Permanece en el mismo estado y presenta diagnóstico reservado«, detalló Daniela.

La historia de Instagram de Daniela Celis.

Además, Daniela comunicó que al exparticipante de Gran Hermano le extirparon el bazo, tiene el pulmón perforado y seis costillas fracturadas.

Quién es Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano que tuvo un gran accidente

Thiago Medina, de 22 años, ingresó hace tres a la casa de Gran Hermano, donde se volvió muy popular. En LAM, su familia contó la difícil historia del exparticipante, quien tiene diez hermanos y hermanas, algunos de los cuales ya viven con sus propias familias y otros, los más pequeños, con su padre, tras la muerte de la madre del grupo hace más de diez años.

Poco antes de entrar a la casa de Gran Hermano, Thiago trabajaba en el Mercado Central de Buenos Aires y salía a cartonear para juntar algunos pesos extras para colaborar con su familia. La mamá del chico, Marisa, murió cuando el concursante tenía ocho años y a pocos días de haber parido a su hija más chica, como consecuencia de un infarto. Su muerte conmovió a la familia, porque tan solo tenía 34 años.

Meses antes de este fuerte accidente, Thiago había abierto una verdulería de barrio, que tuvo las puertas abiertas poco tiempo, dados conflictos internos con el personal que había contratado para la atención al público.

Junto a Daniela Celis, también exparticipante de Gran Hermano en la misma edición, tiene dos hijas mellizas: Laia y Aimé, que en enero 2026 cumplirán los dos años.