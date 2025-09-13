Estos modelos de Smart Tv se quedan sin Netflix en octubre de 2025: revisá si el tuyo está en la lista

Netflix se actualiza y dejará de funcionar en algunos modelos de Smart Tv.-

Netflix realizará actualizaciones técnicas en su sistema y a partir de octubre de 2025, algunos televisores inteligentes dejarán de ser compatibles con la plataforma. Estas modificaciones impedirán reproducir series y películas directamente en esos equipos. Enterate de qué modelos dejarán de ser compatibles con el servicio de streaming. Conocé los detalles.

Netflix realizará actualizaciones técnicas en su sistema y a partir de octubre de 2025, algunos Smart Tv dejarán de ser compatibles con la plataforma. Estas modificaciones impedirán reproducir series y películas directamente en esos equipos.

El motivo detrás de esta medida es que los televisores más viejos ya no tienen memoria suficiente, potencia de procesador ni actualizaciones de seguridad para ejecutar las nuevas versiones de la aplicación.

La lista incluye modelos de Sony Bravia, Samsung, LG y Panasonic fabricados en la primera mitad de la década pasada. En concreto, Netflix dejará de funcionar en:

Sony Bravia : series KDL, XBR, W95 y X95.

: series KDL, XBR, W95 y X95. Samsung : modelos de Smart TV anteriores a 2014.

: modelos de anteriores a 2014. LG y Panasonic: equipos antiguos sin actualizaciones de software.

Por ahora, la restricción solo afecta a modelos con más de diez años de antigüedad, aunque Netflix no descarta ampliar la lista en el futuro. La empresa ya aplicó medidas similares en otras ocasiones y lo justifica como parte de la evolución natural del software y del streaming.