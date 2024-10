Ester Expósito estalló ante los rumores de cirugías faciales: «No somos muñecas»

Ester Expósito estalló ante los rumores de cirugías faciales Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / Bazaar Women of the Year

La actriz española Ester Expósito fue invitada al «Bazaar Women Of the Year 24«, un evento que premia a las mujeres destacadas del año, donde brindó un conmovedor discurso sobre la violencia que reciben las mujeres de la industria del espectáculo con respecto a su físico.

Ester Expósito expuesta a criticas en redes

Días atrás, la intérprete de Élite visitó el estudio de “La Revuelta”, un talk show de España, y fue duramente criticada por su apariencia. Las redes especulaban sobre las cirugías estéticas que se habría realizado la actriz.

Durante su discurso, Expósito se refirió a este episodio y analizó las críticas que recibe desde que apareció en los medios: «El otro día he estado reflexionando sobre todas las formas de violencia que recibimos las mujeres, sobre todo, y me di cuenta de lo normalizado que está que una persona se esconda atrás de una pantalla y una red social para criticar el cuerpo de una mujer y señalarla por ello. Y hoy quiero ser yo la que señale a esas personas y les diga que lo que hacen no está bien«.

Programa COMPLETO con la entrevista a Ester Expósito https://t.co/7qGKgBh0qJ pic.twitter.com/NoenP6vXgz — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 23, 2024

Y agregó: «No se opina y menos públicamente sobre el físico de una persona. Y menos si no tienes idea de lo que estás hablando. Y eso no lo hago por mí, que desde hace años sé lo que hay, y me he encargado con mucho esfuerzo de adquirir las herramientas necesarias para gestionar este tipo de situaciones. Lo hago por otras personas, otras chicas, que a lo mejor no las tienen o aunque las tengan, no tienen porqué aguantar esto, al igual que yo no tengo por qué aguantarlo«.

Luego se refirió a los rumores que le adjudican sobre los cambios faciales: «Estoy cansada y estoy cabreada porque resulta que vengo leyendo una estupidez de que me he realizado como 50 cirugías y retoques estéticos en la cara desde que tengo 19 años, y me pregunto cuánto tiempo más voy a tener que seguir leyéndolo. Lo último ha sido la semana pasada sobre que me he rellenado la cara, me la he estirado con bótox o no sé qué cosas más, que si así fuera estaría en todo mi derecho y ningún desconocido debe venir a pedirme nada porque no les he preguntado, porque es mi cara y hago lo que quiero con ella«.

#30Oct Ester Expósito fue galardonada con el premio "New Generation" de la revista Harper’s Bazaar. En su discurso, aprovechó para responder contundentemente a las críticas sobre su físico 👇🏻 pic.twitter.com/avHWERm4ns — ES RE VIRAL (@esreviral) October 30, 2024

Por último, desmintió los retoques: «Pero resulta que no, he subido un poco de peso y ya está. Porque lo creas o no, las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos o adelgazamos, y menos mal porque significa que estamos vivas y no somos muñecas«.