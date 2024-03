Esto pasó esta semana en Gran Hermano: «congelados» sorpresa, fulminados, un corazón roto y una placa multitudinaria

El domingo pasado se dio una nueva gala de eliminación en el certamen de Telefe, Gran Hermano. Entre los más votados para salir de la casa se encontraban Damián, Mauro y Denisse.

En el final de la gala, Santiago del Moro comunicó que Denisse era la nueva eliminada. «Disfruten», les dijo la participante antes de abandonar la casa. Obtuvo el 57,1% de los votos en el mano a mano con Damián.

Así, como todos los lunes, la semana comenzó con una jugadora menos. Sin embargo, hubo un reingreso a la casa, aunque fue por solo unos minutos. Lisandro «Licha» Navarro, quien fue eliminado de Gran Hermano por el voto de la gente, ingresó a la casa con 3 sobres que alteraron el juego.

Estos traían consignas que podrán tener grandes cambios en la casa. “Estás fulminado”,“Esta semana tus votos valen doble” y “Esta semana solo tendrás un voto” leían las consignas que llevó Licha.

El exjugador podía elegir a quien le daría estos comunicados sorpresa, aunque desconocía su contenido. Los elegidos finalmente fueron Rosina, quien solo tuvo un voto para dar esta semana, Martín Ku, quien quedó fulminado y Emmanuel que tuvo voto doble.

Luego de que sonara la alarma que indicaba el inicio del congelado varios jugadores hablaron. Sin embargo, debido a que Catalina y Rosina se rieron y hablaron cuando el visitante ya había ingresado a la casa «El Big» decidió que ellas serían las únicas sancionadas. Ambas quedaron en placa por su infracción.

El martes, se dio una de las tantas competencias que le permiten a los «hermanitos» ganar increíbles premios. Anteriormente los participantes compitieron por una casa y el rionegrino, Martín Ku, se coronó como ganador. En esta ocasión, la competencia fue por una moto y Federico «El Manzana» fue quién ganó y sus compañeros festejaron.

En el medio de la semana, se realizó la «fulminante» que permite a uno de los participantes mandar a uno de los «hermanitos» directamente a placa. En este caso, Catalina fulminó a Paloma. La nueva participante no se tomó muy bien e incluso se la vio llorando por los rincones de la casa.

Lisandro no fue el único que ingresó en un congelado, Agostina Spinelli quién dejó la casa semanas atrás, también ingresó con 3 sobres a la casa. La participante había dejado la casa por decisión propia luego de fuertes peleas con Juliana «Furia» Scaglione. Antes de abandonar la casa, Agostina había asegurado en un ataque de llanto que tenía miedo de que Juliana atentara contra su vida.

Mientras recorría el lugar se cruzó con Mauro, quién está comenzando un romance con Furia. «Me la cuidas eh» le dijo al participante. «Hola Juliana ¿Todo bien?» la saludó Agos, reencontrándose por primera vez después del fuerte conflicto que tuvieron.

La semana terminó con un corazón roto: Nicolás decidió romper el vínculo con Florencia. Según lo que se puede oír en los clips difundidos Grossman le cuenta a Martín Ku que estar con ella era un proceso que debía pasar. Además, destacó que necesitaba estar tranquilo para llegar a la final.

«Encima yo me tuve que bancar que me digan que todo fue una estrategia, ósea no. Le dije ‘Me re boludeaste’ Y después me dijo que no, que no era así. Se siente culpable por lo de afuera porque él tuvo una falta de comunicación con esta chica» le contó Florencia a Joel.

¿Cómo quedó la placa para eliminación de este domingo?

La placa de nominados para este domingo quedó integrada por 10 «hermanitos». Una de las placas más pobladas del certamen, principalmente debido a varias sanciones y dos fulminados.

En un inicio los nominados eran: Paloma, fulminada por Cata; Martín, quien recibió la fulminante que ingresó sin saberlo Lisandro en su “Congelados”; Rosina y Catalina, justamente por incumplir las reglas del mencionado juego; y Joel y Nicolás, por hablar sin micrófono.

Luego, Damián, Florencia, Darío y Mauro se sumaron por el voto de sus compañeros.

Sin embargo, el líder de la semana, Bautista, salvó a su amigo Nicolás y subió a placa a Virginia. Por lo tanto, la placa quedó integrada por: Martín Ku, Paloma, Catalina, Rosina, Damián, Florencia, Mauro, Darío, Emmanuel y Virginia. Mañana se conocerá el nuevo eliminado de Gran Hermano.