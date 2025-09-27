Estos son los invitados de Mirtha Legrand de este sábado 27 de septiembre

La producción de La Noche de Mirtha confirmó la lista de invitados que este sábado se sentarán en la tradicional mesaza junto a Mirtha Legrand, en lo que promete ser una velada con política, actualidad, espectáculo y glamour.

La Noche de Mirtha: política, periodismo, espectáculo y moda en una mesaza con Monzó, Dente y Zámolo

Desde las 21.30 por eltrece, la legendaria conductora recibirá al diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Emilio Monzó, referente clave en la escena política, y a la licenciada en Ciencias de la Comunicación especializada en Relaciones Internacionales Natasha Niebieskikwiat, quien aportará su mirada sobre la coyuntura mundial.

El panel se completará con la periodista Liliana Caruso, reconocida por su cobertura de temas judiciales y policiales; el actor, productor y conductor Fernando Dente, una de las figuras jóvenes más versátiles de la televisión y el teatro; y la modelo e influencer Sofía Zámolo, que sumará la cuota de moda y lifestyle a la mesa.