ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

Explosivo proyecto: Wanda Nara y Maxi López filmarán una ficción con besos al final de cada episodio

Por el momento, se desconoce la plataforma en la que saldrá.

Redacción

Por Redacción

Wanda Nara y Maxi López, la pareja explosiva del momento tras su reencuentro en MasterChef, vuelven a sorprender: se viene otro proyecto juntos.

El exfutbolista y la mediática protagonizarán una ficción en formato vertical, una serie audiovisual pensada especialmente para consumo en celulares, al estilo TikTok o reels, con capítulos breves de aproximadamente un minuto.

El nuevo proyecto que compartirán Wanda Nara y Maxi López

El proyecto fue confirmado en Intrusos, donde detallaron que la dinámica incluiría un cierre llamativo en cada entrega: Wanda y Maxi terminarían besándose al final de cada capítulo para potenciar el engagement y atraer más visualizaciones.

Por ahora se desconoce en qué plataforma se publicará la serie, pero todo indica que se tratará de una historia atrapante centrada en esta ex pareja y su particular dinámica familiar.

Queda por ver qué pensará la esposa actual de López, que atraviesa su último mes de embarazo y ya había manifestado públicamente que necesita de su pareja presente para acompañar la maternidad.


Temas

Maxi López

Wanda Nara

Wanda Nara y Maxi López, la pareja explosiva del momento tras su reencuentro en MasterChef, vuelven a sorprender: se viene otro proyecto juntos.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios