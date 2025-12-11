Explosivo proyecto: Wanda Nara y Maxi López filmarán una ficción con besos al final de cada episodio

Wanda Nara y Maxi López, la pareja explosiva del momento tras su reencuentro en MasterChef, vuelven a sorprender: se viene otro proyecto juntos.

El exfutbolista y la mediática protagonizarán una ficción en formato vertical, una serie audiovisual pensada especialmente para consumo en celulares, al estilo TikTok o reels, con capítulos breves de aproximadamente un minuto.

El nuevo proyecto que compartirán Wanda Nara y Maxi López

El proyecto fue confirmado en Intrusos, donde detallaron que la dinámica incluiría un cierre llamativo en cada entrega: Wanda y Maxi terminarían besándose al final de cada capítulo para potenciar el engagement y atraer más visualizaciones.

Por ahora se desconoce en qué plataforma se publicará la serie, pero todo indica que se tratará de una historia atrapante centrada en esta ex pareja y su particular dinámica familiar.

Queda por ver qué pensará la esposa actual de López, que atraviesa su último mes de embarazo y ya había manifestado públicamente que necesita de su pareja presente para acompañar la maternidad.