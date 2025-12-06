Maxi López vuelve a Suiza y evalúa un futuro en Argentina: “Tengo propuestas”

En una entrevista realizada antes de emprender su regreso a Suiza, Maxi López hizo un balance sobre su paso por MasterChef Celebrity, su estadía en la Argentina y las posibilidades de un futuro laboral en el país.

Maxi López vuelve a Suiza para el nacimiento de su hijo y confirma propuestas para trabajar en Argentina

Desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el ex futbolista contó que vuelve a Europa para acompañar el nacimiento de su hijo Lando, fruto de su relación con la modelo sueca Daniela Christiansson.

“Tiene fecha programada para el 19 o 20 de enero”, confirmó en diálogo con Intrusos (América TV).

Respecto a su participación en el reality de cocina —que dejará temporalmente para reencontrarse con su familia— López destacó: “Me llevo un grupo humano increíble. Fue una experiencia totalmente nueva para mí. Me divertí, la pasé bien, disfruté, me emocioné”.

Aunque pasará un tiempo fuera del país, no descartó la posibilidad de volver pronto: “Tengo varias propuestas que voy a analizar en diciembre”, adelantó. Entre ellas, mencionó un proyecto vinculado al Mundial, incluso uno para Telefe: “Estoy charlando dos propuestas en Argentina y una en el exterior para el Mundial. Siempre me gustó mirar los partidos tranquilo, y esta vez por ahí voy a trabajar”.

Sobre su reciente aparición mediática junto a Wanda Nara, su ex pareja, López aseguró que la clave fue relajarse: “Mi personaje es ser yo mismo. Soy auténtico y eso es lo que estoy mostrando. Trato de disfrutar cada momento”.

El ex delantero también abrió la puerta a la posibilidad de volver a radicarse en la Argentina:

“Después de más de 20 años, esta venida me entusiasmó. Compartir tantos momentos con mis hijos me llena el alma. Tenerlos a todos juntos es lo más importante”.

Qué dijo Maxi López sobre su relación con Wanda Nara

Consultado sobre cómo es trabajar con Wanda tras un divorcio conflictivo y años de tensiones públicas, López explicó: “Hubo un proceso largo. Pasamos por muchos momentos, maduramos, dejamos atrás todas las diferencias. Yo buscaba la tranquilidad para darle estabilidad a los chicos. Nos costó mucho”.

“Ella se dio cuenta de algunas cosas cuando hay momentos en la vida que son fuertes, que te pueden golpear y que te marcan y uno se resetea… Ella me dijo: ‘Yo necesito que tengamos buena relación, que estemos más cerca, que trabajemos para los chicos‘ y yo bien venga”, reveló.

