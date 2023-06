Fernando Burlando quiere ser vicepresidente de Patricia Bullrich: «Me siento en un nivel superior»

Fernando Burlando no descarta ser candidato a vicepresidente, de cara a las elecciones 2023.-

Fernando Burlando no descarta ser candidato a vicepresidente acompañando a Patricia Bullrich, después de reunirse con la referente de Juntos por el Cambio para ser parte de su espacio político de cara a las elecciones 2023 y en plena campaña por la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

En diálogo con Ernesto Tenembaum en el programa «Y ahora quién podrá ayudarme», el abogado de la familia de Fernando Báez Sosa declaró que «no tengo un candidato a presidente y sin lugar a dudas estoy buscando un espacio de consenso«.

Burlando declaró que le pidió una reunión a Patricia Bullrich, donde tuvieron «una muy linda charla. Pensamos qué es lo mejor para el país«. «No descarto ningún tipo de alternativa. Tenemos mediciones que me posicionan muy bien en provincia de Buenos Aires, por sobre otros candidatos. Eso posibilita algunas exigencias de mi parte» explicó al respecto el letrado en Radio Con Vos.

En cuanto a las candidaturas, Fernando Burlando señaló que «soy una de las personas más preparadas» en materia política. «Me siento en un nivel superior. Lo que habla de un linaje político muy poco preparado. No hay preparación, no hay ideas. De hecho, estamos donde estamos por esta situación, porque la política está pensando en sí misma» sostuvo el letrado.

Fernando Burlando candidato… ¿a vicepresidente de Patricia Bullrich?

Fernando Burlando fue optimista respecto de su rendimiento en las próximas elecciones, en base a las encuestas que, indicó, hicieron otros candidatos «porque yo no tengo plata para hacerlas». En ese marco «yo no descarto alternativas», señaló sobre su vinculación con Patricia Bullrich, soslayando que podría ocupar otro espacio que no sea la gobernación.

Es que Patricia Bullrich lleva a Néstor Grindetti como candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, lo que dejaría de lado a Burlando fuera de esa competencia. Por eso, Fernando Burlando aseguró que «no descarto la posibilidad de subir, bajar o ponerme al costado de la persona que solucione los temas de este país».

«Me sorprendió por todo: por su valentía, su fuerza, su carisma, algo que realmente no había valorado» halagó Fernando Burlando a Patricia Bullrich, en el cierre de la conversación.