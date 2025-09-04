Giorgio Armani: Hollywood y sus vestidos más icónicos

A diferencia de Gianni Versace, cuyo estilo estuvo marcado por el colorido y la exuberancia, Giorgio Armani se destacó siempre por la sobriedad y la elegancia. Esa impronta comenzó a abrirse camino en Hollywood poco después de la creación de Emporio Armani en 1974. Cuatro años más tarde, en 1978, el diseñador debutó en la alfombra roja de los Oscar vistiendo a Diane Keaton, quien ya era reconocida mundialmente por su papel en El Padrino.

El éxito de aquel diseño marcó el ingreso definitivo de Armani al mercado estadounidense, con un desembarco triunfal en la meca del cine. Desde entonces, las estrellas de Hollywood se rindieron a sus creaciones y muchas de ellas eligieron al modisto italiano en momentos clave de su carrera.

Actrices que brillaron con Armani en los Oscar

Jodie Foster : ganó el Oscar a mejor actriz en 1989 y 1992, en ambas ocasiones vestida por Armani. En 1995 volvió a apostar por el diseñador con el mismo resultado: otra estatuilla por Nell.

: ganó el Oscar a mejor actriz en 1989 y 1992, en ambas ocasiones vestida por Armani. En 1995 volvió a apostar por el diseñador con el mismo resultado: otra estatuilla por Nell. Penélope Cruz : en 2012 deslumbró con un diseño de Armani Privé en tul azul cielo, de aire clásico y escote palabra de honor. La actriz lo calificó como “uno de los vestidos más bonitos que he llevado”.

: en 2012 deslumbró con un diseño de Armani Privé en tul azul cielo, de aire clásico y escote palabra de honor. La actriz lo calificó como “uno de los vestidos más bonitos que he llevado”. Helen Mirren : en 2002 lució un Armani denominado por la crítica como “Street Style”, con un aire nupcial que llamó poderosamente la atención. Un estilo similar eligió Julia Roberts en 2004, pero en un tono cobrizo.

: en 2002 lució un Armani denominado por la crítica como “Street Style”, con un aire nupcial que llamó poderosamente la atención. Un estilo similar eligió en 2004, pero en un tono cobrizo. Cate Blanchett : fiel a Armani, brilló en varias ediciones de los Oscar. En 2007, cuando estuvo nominada en dos categorías, se destacó por la sofisticación de sus diseños.

: fiel a Armani, brilló en varias ediciones de los Oscar. En 2007, cuando estuvo nominada en dos categorías, se destacó por la sofisticación de sus diseños. Jennifer Lopez: en 2010 rompió su tradición y eligió un vestido de Armani, considerado por los especialistas como uno de los más bellos de esa edición.

Con estas apariciones, Giorgio Armani consolidó su lugar como uno de los diseñadores predilectos de Hollywood, llevando su sello minimalista y refinado a la alfombra roja más importante del mundo.