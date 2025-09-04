De una infancia marcada por la guerra a rey de la moda: La increíble vida de Giorgio Armani

Hace instantes se confirmó el fallecimiento de Giorgio Armani, uno de los diseñadores de moda más importantes del mundo. Conocé acá cómo fue su infancia

Murió Giorgio Armani a los 91 años de edad

Este jueves 4 de septiembre falleció el diseñador italiano Giorgio Armani a los 91 años de edad. Así lo confirmó el grupo Con una tristeza infinita, el Grupo Armani anuncia el deceso de su creador, fundador y motor infatigable: Giorgio Armani», señaló en un comunicado

El diseñador de moda falleció en su casa, mientras se encontraba recuperándose de una enfermedad no revelada. Armani había reducido su presencia pública, incluso durante la Semana de la Moda masculina.

La cámara fúnebre estará abierta al público en Milán, en el Armani/Teatro, los días 6 y 7 de septiembre. El funeral, en cambio, será privado, tal como fue su deseo.

La increíble vida de Giorgio Armani: su dura infancia y el primer contacto con la moda

Giorgio Armani nació en 1934 en Piacenza, al norte de Italia. En su niñez, fue criado por una familia trabajadora durante la Segunda Guerra Mundial. Su madre fue quien le inculcó el valor de la discreción y la importancia de ir siempre bien vestido.

Giorgio Armani de niño.

Según diversas entrevistas, su infancia estuvo marcada por la precariedad de la posguerra y gracias a esto creó su idea de moda, basada en la sobriedad y funcionalidad.

Al finalizar la escuela secundaria, empezó a estudiar medicina en la Universidad de Milán. Realizó la carrera durante tres años pero decidió abandonarla tras no encontrar su verdadera vocación.

Su primer contacto con la moda fue como escaparatista, en los grandes almacenes La Rinascente de Milán, durante mediados de los años 50. Este trabajo lo ayudó a familiarizarse con distintos tejidos, tendencias y colores.

En 1961, Nino Cerruti, empresario textil, lo contrató para incorporarse a la marca Hitman para ser diseñador de moda masculina. Luego de un gran trabajo, en 1975, junto a su socio y amigo Sergio Galeotti, fundaron Giorgio Armani S.p.A en Milán.

La increíble vida de Giorgio Armani: la expansión global de la marca

El nombre de la empresa ganó proyección global por su participación en la película American Gigolo. Según declaraciones recogidas en distintos medios, el vestuario creado para Richard Gere, basado en líneas limpias y cortes desestructurados, reforzó la reputación de Armani. Desde ese momento, la marca de moda comenzó una estrecha relación con Hollywood.

Giorgio Armani y Sergio Galeotti.

Además, Armani expandió el alcance de la empresa apostando por nuevos rubros, como perfumería, accesorios, decoración, gastronomía y hotelería.

A pesar de la gran expansión de su marca optó siempre por mantener el control creativo y la propiedad absoluta de la compañía, decisión que lo distinguió dentro del sector frente a colegas que vendieron sus firmas a grupos multinacionales.

La increíble vida de Giorgio Armani: la vida personal del diseñador

A lo largo de su carrera, Armani fue discreto y reservado por su vida privada. El diseñador de moda nunca se casó ni tuvo hijos. En varias ocasiones, resaltó que «su legado» eran sus empresas y sus diseños.

Su gran romance fue con su socio Sergio Galeotti, quien falleció inesperadamente de un paro cardíaco en 1985. Luego de esta pérdida, Armani expresó que fue una pérdida irreparable para él.

Hace ya más de una década se encontraba en pareja con Leo Dell’Orco, quien era su mano derecha en la empresa y su apoyo cotidiano. Hasta el momento, se cree que será el principal heredero de la empresa y la fortuna del diseñador de moda.