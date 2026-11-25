A casi un año de la separación que sorprendió al mundo del espectáculo, Facundo Arana y María Susini volvieron a quedar en el centro de las miradas por un encuentro que alimentó los rumores de reconciliación.

Según informó Radio Mitre, este martes 24 de noviembre, Alejandra Canosa reveló detalles de una salida nocturna que compartieron el actor y la modelo, luego de varios meses de versiones sobre el presente sentimental de ambos.

Cómo fue el encuentro entre Facundo Arana y María Susini

De acuerdo con la información que difundió Canosa, el protagonista de Padre Coraje llegó en moto alrededor de las 21.30 y se reunió con Susini en una mesa ubicada en un sector apartado.

El encuentro despertó nuevas especulaciones sobre el estado de la relación, aunque ninguno de los protagonistas confirmó públicamente que hayan retomado su vida de pareja.

La información cobró especial relevancia debido a las declaraciones que el actor realizó durante los últimos meses, en las que dejó en claro que sus sentimientos hacia la modelo permanecían intactos.

Las señales de acercamiento entre Facundo Arana y María Susini

La separación se conoció a finales de enero de 2026, después de 19 años de relación. Desde entonces, ambos mantuvieron un vínculo cercano y evitaron enfrentamientos mediáticos.

En junio, Ángel de Brito y Pepe Ochoa habían adelantado en LAM que el actor y la modelo estarían evaluando darse una nueva oportunidad.

Posteriormente, Arana protagonizó diferentes gestos de cariño hacia Susini en las redes sociales y habló públicamente sobre la importancia de defender el amor cuando se encuentra a la persona indicada.

En agosto, durante su participación en PH, Podemos Hablar, el actor también descartó la posibilidad de iniciar una relación con otra persona.

Ahora, el encuentro revelado por Alejandra Canosa vuelve a abrir el interrogante sobre una posible reconciliación, mientras los protagonistas mantienen la discreción respecto de su presente sentimental.