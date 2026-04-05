Gran Hermano 2026: el apasionado beso entre Brian Sarmiento y Danelik en la fiesta de karaoke

La casa más famosa del país vive horas de pura intensidad. En la última gala de sábado, los participantes Brian Sarmiento y Danelik Galazan finalmente concretaron la tensión que venían arrastrando desde el inicio del certamen.

El ex futbolista y la influencer se fundieron en un beso que dejó a sus compañeros —y a la audiencia de Telefe— sin palabras.

La relación entre ambos ha sido el foco de atención de esta edición 2026 de Gran Hermano. Cabe recordar que la historia venía de largo: Danelik Star ya le había manifestado abiertamente sus sentimientos a Brian, quien en un principio intentó mantener cierta distancia frente a las cámaras.

Sin embargo, el encierro fue más fuerte y el ex Banfield terminó cediendo ante los encantos de la joven en plena pista de baile.

El beso que se volvió viral

A juzgar por las imágenes que inundaron las redes sociales, el encuentro no fue un simple roce: «se comieron la boca» ante la mirada atónita del resto de los «hermanitos». Esta nueva pareja se posiciona ahora como el eje central de la Generación Dorada, mezclando el romanticismo con la lógica polémica que genera un vínculo de este tipo dentro del juego.

Con este acercamiento, Brian y Danelik no solo se consolidan como los favoritos del público en redes, sino que cambian por completo el mapa estratégico de la casa.

Ahora, la gran duda de los analistas del programa y de los fans es si este romance es parte de una jugada maestra para fortalecerse ante las próximas nominaciones o si, finalmente, el corazón le ganó a la razón en la competencia más extrema de la televisión argentina.