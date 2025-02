Gran Hermano: Chiara Mancuso reveló con qué ex participante tuvo un romance

Chiara Mancuso, la hija del futbolista Alejandro Mancuso mantuvo una divertida conversación en la casa de Gran Hermano y reveló con qué exparticipante mantuvo un romance. La jugadora es una de las que mejor imagen tiene y en una conversación con Renato Rossini, Delfina Delellis, Lourdes Ciccarone, Luca Figurelli y Lucía Patrone en la cocina, contó cómo fue la secuencia.

Chiara Mancuso reveló con qué ex participante de GH tuvo un romance

Durante la charla, el peruano comentó: “Chiara es experta en comer cualquier cosa. Cuando está con acidez y está pidiéndome una pizza”.

Lejos de dejar pasar el comentario, Chiara respondió con una frase pícara: “Me he comido cada bolu...”. Fue en ese momento que Rossini recordó la historia íntima de Mancuso con uno de los ex “Gran Hermano”. “Me tienes que contar la que me contaste en el sillón, la de A”, señaló el “hermanito”, tratando de que Chiara compartiera su romance con el resto del grupo.

Chiara cuenta que se chapó a Alan Simone, exparticipante de la edición anterior de #GranHermano, y cortaron la transmisión pic.twitter.com/MYW3WgKlHh — TRONK (@TronkOficial) February 20, 2025

“No hay mucho para contar (…) Fui a un boliche una semana antes y me lo chapé nada más (…) Me lo chapé, tipo fue un chape y después hablamos para vernos, pero no tuvimos tiempo. Estaba soltero hasta que yo lo vi”, explicó Chiara, sin revelar el nombre del exconcursante. Sin embargo, ante la curiosidad de Delfina y Lourdes, Luca reveló que se trataba de Alan Simone, exnovio de Sabrina Cortez y participante de “Gran Hermano 2024”.

“Cuando entré acá, estaba en la tribuna y me gritó ‘éxitos’”, añadió Mancuso sobre su vínculo con el joven. Aunque, la revelación de la concursante llevó a la producción de Telefe a cortar la transmisión en vivo, dejando a los televidentes con la intriga de conocer más detalles sobre el reencuentro de Chiara y Alan en el estreno del reality.

